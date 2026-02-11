"Akacjowa 38", odc. 809, 810, 811, 812, 813 - streszczenie. Samuel zgadza się, by Blanca odeszła do Diega

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 809. Czwartek 19.02.2026

Celia zaprasza Silvię na kolację charytatywną organizowaną przez pułkownika. Agustina zdobywa sympatię służących. Tymczasem na Akacjową przybywa coraz więcej kobiet, które wypytują o Jacinta, kuzyna Casildy. Úrsula jest przekonana, że Blanca nie wytrzymałaby długo u boku Diega. Wmawia Samuelowi, że kiedy ten moment nadejdzie, zatęskni za spokojnym życiem u jego boku.

"Akacjowa 38" - odcinek 810. Piątek 20.02.2026

Po latach miłości, która towarzyszyła im od dzieciństwa, noc poślubna Maríi Luisy i Víctora kończy ich wspólną historię szczęśliwym akcentem. Víctor przekazuje klucze do kawiarni Florze i Íñigo. W tym czasie Diego, widząc, że jego próba odsunięcia brata nie powiodła się, zgłasza się na policję, mając nadzieję na uwolnienie Blanki, lecz dowiaduje się, że w tej sprawie nic nie da się zrobić.

"Akacjowa 38" - odcinek 811. Poniedziałek 23.02.2026

Samuel zgadza się, by Blanca odeszła do Diega. Jest przekonany, że nigdy do niego nie wróci. Nowi właściciele Deliciosy nie spieszą się, by otworzyć ciastkarnię. Felipe prosi pułkownika, żeby załatwił mu pracę adwokata Stowarzyszenia Patriotów. Valverde zbywa go pod byle pretekstem. Lolita nie może przywyknąć do bezczynności. Tymczasem jako przyszłej synowej Ramon i Trini nie pozwalają jej sprzątać ani gotować.

"Akacjowa 38" - odcinek 812. Wtorek 24.02.2026

Victor i Maria Luisa wyjeżdżają do Paryża. Nowi właściciele La Deliciosy nie mają pojęcia, jak uruchomić ciastkarnię. Pod kościołem Arturo spotyka się z Silvią, która opowiada mu o sobie. Diego postanawia wyjechać z Blancą do Sidney. Lolita uczy nową służącą pułkownika czytać i rachować, by wojskowy nie zauważył, że jest analfabetką. Ramon i Rosina mają kłopot, bo strajkują górnicy w ich kopalni złota. Generał Zavala oświadcza pułkownikowi Valverde, że mu nie ufa, bo widział go w towarzystwie Silvii.

"Akacjowa 38" - odcinek 813. Środa 25.02.2026

Lolita nie może przywyknąć do bezczynności związanej z jej nowym statusem oficjalnej narzeczonej Antonita, dlatego chce pracować jako służąca u donii Celii. Don Ramon prosi Diega, by w jego imieniu negocjował ze strajkującymi górnikami. Felipe obiecuje pułkownikowi, że poprawi jego reputację w zamian za pomoc w nawiązywaniu kontaktów politycznych. Rosina nie chce, by Diego pomagał w negocjacjach z górnikami, bo uważa go za człowieka o wątpliwej moralności.

