Dramat w "Na dobre i na złe". Aleś spełni ostatnią wolę umierającego przyjaciela?

Emisja 980. odcinka "Na dobre i na złe"

Premierę najnowszego epizodu zaplanowano na środę, 11 lutego 2026 roku, o godzinie 20.55 w TVP2. Fabuła skupi się na dramatycznych losach Alesia Zagajewskiego, którego kariera medyczna może zawisnąć na włosku. Do placówki trafia jego bliski przyjaciel Leszek, zmagający się z zaawansowanym stwardnieniem zanikowym bocznym. Stan mężczyzny jest krytyczny, a komunikacja z otoczeniem odbywa się wyłącznie za pomocą tabletu.

Konflikt z żoną pacjenta i brak nadziei

Żona Leszka, Ava, wypiera ze świadomości fakt, że jej mąż umiera. Kobieta okłamuje lekarzy twierdząc, że stan pacjenta uległ poprawie, co prowadzi do ostrej wymiany zdań z Zagajewskim. Lekarz szybko orientuje się, że terapia nie przynosi efektów, a choroba postępuje błyskawicznie. Ostateczną diagnozę stawia Artur Bart, który nie pozostawia złudzeń co do bliskiej śmierci Leszka, potwierdzając, że pacjent nie przyjmuje już leków.

Wstrząsająca prośba o śmierć

Sytuacja eskaluje, gdy umierający odmawia podłączenia do respiratora, czemu gwałtownie sprzeciwia się Ava, próbując przejąć decyzyjność w sprawie leczenia. Leszek jest jednak w pełni świadomy i za pośrednictwem komunikatora przekazuje Alesiowi swoją ostatnią wolę. Mężczyzna prosi przyjaciela o skrócenie męki i pomoc w odejściu. Świadkiem tej rozmowy jest przerażona Iga, która ostrzega Zagajewskiego przed tragicznymi konsekwencjami eutanazji dla obu stron.

Ostatnie chwile w Leśnej Górze

W finale odcinka Aleś podaje choremu zastrzyk, po którym ten zasypia. Gdy serce Leszka przestaje bić, lekarz świadomie odstępuje od reanimacji, ignorując błagania zrozpaczonej Avy, która wpada do sali. Dopiero po stwierdzeniu zgonu wdowa odnajduje na tablecie ostatnią wiadomość męża skierowaną bezpośrednio do doktora Zagajewskiego.