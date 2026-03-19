"Akacjowa 38" znika z ramówki TVP1! Co z nowymi odcinkami telenoweli?

"Akacjowa 38" należy do grona seriali, które szczególnie przypadły do gustu polskim widzom i znacząco wpłynęły na rosnące zainteresowanie hiszpańskimi produkcjami w Polsce. Od wielu miesięcy fani z dużym zainteresowaniem obserwują dalsze losy bohaterów, jednak w najbliższym czasie czeka ich przerwa w emisji. Serial na pewien czas zniknie z anteny, a jego miejsce w ramówce TVP zajmie nowa propozycja programowa. Co stoi za decyzją nadawcy? Sprawdziliśmy, dlaczego TVP zdecydowała się czasowo wstrzymać emisję jednej z najchętniej oglądanych telenowel ostatniego czasu oraz kiedy widzowie mogą liczyć na jej powrót. Wszystkie szczegóły są już dostępne.

ZOBACZ TAKŻE: Angie Cepeda grała "Luz Marię". Tak gwiazda telenoweli wygląda 26 lat później! [ZDJĘCIA]

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Akacjowa 38" - kiedy przerwa w emisji?

Z programu Telewizji Polskiej wynika, że "Akacjowa 38" zniknie z ramówki Jedynki. Uspokajamy fanów, ponieważ będzie to zaledwie jeden dzień! Konkretnie będzie to 6 kwietnia 2026. Tego dnia obchodzimy drugi dzień Wielkanocy. Kiedy więc nowy odcinek "Akacjowej 38"? Telenowela wróci do ramówki dzień później, czyli 7 kwietnia. Zostanie wtedy wyemitowany odcinek 841. Co się w nim wydarzy?

"Akacjowa 38", odcinek 841 - streszczenie szczegółowe

Diego chce tak bardzo zrazić Blancę do siebie, żeby go znienawidziła. Prosi Huertas, by udawała jego kochankę. Blanca przyłapuje ich in flagranti i zrozpaczony Diego sądzi, że osiągnął cel i Blanca wróci do męża, gdzie po jego śmierci będzie bezpieczna. Susana dowiaduje się od dobrze poinformowanej Ursuli, że w La Deliciosa działa czarny rynek. Grozi, że złoży na właścicieli donos.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: