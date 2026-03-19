"Akacjowa 38" znika z ramówki TVP1! Co z nowymi odcinkami telenoweli?

"Akacjowa 38" należy do grona seriali, które szczególnie przypadły do gustu polskim widzom i znacząco wpłynęły na rosnące zainteresowanie hiszpańskimi produkcjami w Polsce. Od wielu miesięcy fani z dużym zainteresowaniem obserwują dalsze losy bohaterów, jednak w najbliższym czasie czeka ich przerwa w emisji. Serial na pewien czas zniknie z anteny, a jego miejsce w ramówce TVP zajmie nowa propozycja programowa. Co stoi za decyzją nadawcy? Sprawdziliśmy, dlaczego TVP zdecydowała się czasowo wstrzymać emisję jednej z najchętniej oglądanych telenowel ostatniego czasu oraz kiedy widzowie mogą liczyć na jej powrót. Wszystkie szczegóły są już dostępne.
"Akacjowa 38" - kiedy przerwa w emisji?
Z programu Telewizji Polskiej wynika, że "Akacjowa 38" zniknie z ramówki Jedynki. Uspokajamy fanów, ponieważ będzie to zaledwie jeden dzień! Konkretnie będzie to 6 kwietnia 2026. Tego dnia obchodzimy drugi dzień Wielkanocy. Kiedy więc nowy odcinek "Akacjowej 38"? Telenowela wróci do ramówki dzień później, czyli 7 kwietnia. Zostanie wtedy wyemitowany odcinek 841. Co się w nim wydarzy?
"Akacjowa 38", odcinek 841 - streszczenie szczegółowe
Diego chce tak bardzo zrazić Blancę do siebie, żeby go znienawidziła. Prosi Huertas, by udawała jego kochankę. Blanca przyłapuje ich in flagranti i zrozpaczony Diego sądzi, że osiągnął cel i Blanca wróci do męża, gdzie po jego śmierci będzie bezpieczna. Susana dowiaduje się od dobrze poinformowanej Ursuli, że w La Deliciosa działa czarny rynek. Grozi, że złoży na właścicieli donos.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco - Teresa Sierra
- Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou - Martín Enraje
- Mónica Portillo - Humildad Varela
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Elena González - Blanca Dicenta Koval