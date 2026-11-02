W poprzednim odcinku Wanda z trudem wypraszała Romana, który po wspólnej nocy liczył na kontynuowanie znajomości. Seniorka zwierzyła się Żabci, a ta postanowiła nauczyć ją zasad randkowania w XXI wieku, jednak Roman niespodziewanie zakłócił jej rodzinny obiad. Tymczasem Wilk nękał Pyrków i przysłał na Zaciszną ciężarówkę mebli, chcąc zrobić z ich domu magazyn. Hubert ostro się z nim pokłócił, a chwilę później stres doprowadził Lucynę do problemów z sercem, więc Pyrka jako ratownik ruszył jej z pomocą. Równocześnie Renata i Marcin zmagali się z pogłębiającym się kryzysem w relacji, przez co kobieta zaczęła zwierzać się ze swoich problemów Damianowi. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3438 - streszczenie

Hubert zacznie obawiać się, że Wilk wytoczy mu proces i oskarży go o doprowadzenie matki do zawału. Wszystko zmieni się podczas wizyty w szpitalu, gdy Lucyna weźmie stronę ratownika i ogłosi, że jest mu wdzięczna za ocalenie życia. Kobieta zdecyduje się odsprzedać Hubertowi i Asi swoje udziały w domu na bardzo korzystnych warunkach. Tymczasem Tomasz nie będzie mógł dojść do siebie po odkryciu, że jego matka wciąż prowadzi aktywne życie intymne, a brak poparcia ze strony Grażyny i Wiktora tylko pogorszy jego samopoczucie. Wanda zdradzi Żabci, że mimo nocy z Romanem, już wypatruje kolejnego amanta. W tym samym czasie w redakcji Radomir znów zetrze się z Kornelem, a gdy szef odbierze mu premię, dziennikarz poprosi Weronikę o pomoc.

„Barwy szczęścia” odcinek 3438 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 3438. odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się o godzinie 20:05 na antenie TVP2 we wtorek, 10 listopada 2026 roku.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, który od 2007 roku przyciąga widzów historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Fabuła skupia się na codziennym życiu rodzin i przyjaciół, którzy wspólnie stawiają czoła problemom zdrowotnym, zawodowym kryzysom oraz miłosnym zawirowaniom. Produkcja łączy wątki społeczne z elementami komediowymi i kryminalnymi, pokazując losy bohaterów z różnych pokoleń. Siłą opowieści są autentyczne emocje oraz bliskie każdemu człowiekowi sytuacje życiowe, które sprawiają, że postacie stają się bliskie odbiorcom. Wieloletnia obecność na antenie TVP2 pozwoliła na zbudowanie angażujących i rozbudowanych wątków. Obsada tego serialu to m.in.:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)