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W poprzednim odcinku Wanda z trudem wypraszała Romana, który po wspólnej nocy liczył na kontynuowanie znajomości. Seniorka zwierzyła się Żabci, a ta postanowiła nauczyć ją zasad randkowania w XXI wieku, jednak Roman niespodziewanie zakłócił jej rodzinny obiad. Tymczasem Wilk nękał Pyrków i przysłał na Zaciszną ciężarówkę mebli, chcąc zrobić z ich domu magazyn. Hubert ostro się z nim pokłócił, a chwilę później stres doprowadził Lucynę do problemów z sercem, więc Pyrka jako ratownik ruszył jej z pomocą. Równocześnie Renata i Marcin zmagali się z pogłębiającym się kryzysem w relacji, przez co kobieta zaczęła zwierzać się ze swoich problemów Damianowi. Czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3438 - streszczenie
Hubert zacznie obawiać się, że Wilk wytoczy mu proces i oskarży go o doprowadzenie matki do zawału. Wszystko zmieni się podczas wizyty w szpitalu, gdy Lucyna weźmie stronę ratownika i ogłosi, że jest mu wdzięczna za ocalenie życia. Kobieta zdecyduje się odsprzedać Hubertowi i Asi swoje udziały w domu na bardzo korzystnych warunkach. Tymczasem Tomasz nie będzie mógł dojść do siebie po odkryciu, że jego matka wciąż prowadzi aktywne życie intymne, a brak poparcia ze strony Grażyny i Wiktora tylko pogorszy jego samopoczucie. Wanda zdradzi Żabci, że mimo nocy z Romanem, już wypatruje kolejnego amanta. W tym samym czasie w redakcji Radomir znów zetrze się z Kornelem, a gdy szef odbierze mu premię, dziennikarz poprosi Weronikę o pomoc.
„Barwy szczęścia” odcinek 3438 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 3438. odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się o godzinie 20:05 na antenie TVP2 we wtorek, 10 listopada 2026 roku.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, który od 2007 roku przyciąga widzów historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Fabuła skupia się na codziennym życiu rodzin i przyjaciół, którzy wspólnie stawiają czoła problemom zdrowotnym, zawodowym kryzysom oraz miłosnym zawirowaniom. Produkcja łączy wątki społeczne z elementami komediowymi i kryminalnymi, pokazując losy bohaterów z różnych pokoleń. Siłą opowieści są autentyczne emocje oraz bliskie każdemu człowiekowi sytuacje życiowe, które sprawiają, że postacie stają się bliskie odbiorcom. Wieloletnia obecność na antenie TVP2 pozwoliła na zbudowanie angażujących i rozbudowanych wątków. Obsada tego serialu to m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)