"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 979

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-08 8:00

W 979. odcinku „Akacjowej 38” Samuel zrobi wszystko, by Celia i Felipe nie dowiedzieli się o spadku Lucii. Wkrótce zapłaci jednak wysoką cenę za swoje działania. Lucia będzie świadkiem brutalnego ataku i nie zostawi Samuela samego. Tymczasem Rosina zdradzi Casildzie sekret, który całkowicie zmieni jej spojrzenie na rodzinę.

W poprzednim odcinku producent chciał wystawić sztukę Leonor opartą na opowieści Servanda o miłości dwóch kobiet. Zanim jednak doszło do realizacji tego pomysłu, Servando musiał zaakceptować tekst. Flora przeznaczyła pieniądze na remont pieca na wystawną suknię. W nowym stroju niezdarnie obsługiwała klientów, ale właśnie dzięki temu w kawiarni pojawiło się więcej gości. Ińigo i El Peńa postanowili wykorzystać rosnące zainteresowanie lokalem. Ojciec Telmo podejrzewał Samuela o zabicie dona Joaquina i podzielił się swoim odkryciem ze zdumioną Lucią.

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„Akacjowa 38” odcinek 979 - streszczenie

Samuel zrobi wszystko, by Lucia nie powiedziała Celii i Felipe o spadku, który otrzymała. Wkrótce padnie ofiarą ataku ludzi nasłanych przez wierzyciela. Napastnicy złamią mu palce. Lucia zobaczy całe zajście i postanowi czuwać przy Samuelu. Rozgniewana Rosina wyzna Casildzie, że jej ojcem może być don Maximiliano. Dziewczyna zrozumie wtedy, że Leonor jest jej siostrą.

„Akacjowa 38” odcinek 979 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

979. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Samuel padnie ofiarą brutalnego napadu, a Lucia będzie musiała podjąć decyzję, czy zostać przy nim mimo wszystkiego. Casilda usłyszy też prawdę, która wywróci jej rodzinne relacje do góry nogami.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, lecz ich losy nieustannie się przeplatają. Mieszczańskie rodziny skrywają własne sekrety, marzenia i pragnienia. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Zaskoczony Samuel z serialu Akacjowa 38 z otwartymi ustami. O jego dramatycznych losach przeczytasz w serwisie Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie