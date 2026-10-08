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W poprzednim odcinku producent chciał wystawić sztukę Leonor opartą na opowieści Servanda o miłości dwóch kobiet. Zanim jednak doszło do realizacji tego pomysłu, Servando musiał zaakceptować tekst. Flora przeznaczyła pieniądze na remont pieca na wystawną suknię. W nowym stroju niezdarnie obsługiwała klientów, ale właśnie dzięki temu w kawiarni pojawiło się więcej gości. Ińigo i El Peńa postanowili wykorzystać rosnące zainteresowanie lokalem. Ojciec Telmo podejrzewał Samuela o zabicie dona Joaquina i podzielił się swoim odkryciem ze zdumioną Lucią.
„Akacjowa 38” odcinek 979 - streszczenie
Samuel zrobi wszystko, by Lucia nie powiedziała Celii i Felipe o spadku, który otrzymała. Wkrótce padnie ofiarą ataku ludzi nasłanych przez wierzyciela. Napastnicy złamią mu palce. Lucia zobaczy całe zajście i postanowi czuwać przy Samuelu. Rozgniewana Rosina wyzna Casildzie, że jej ojcem może być don Maximiliano. Dziewczyna zrozumie wtedy, że Leonor jest jej siostrą.
„Akacjowa 38” odcinek 979 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
979. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Samuel padnie ofiarą brutalnego napadu, a Lucia będzie musiała podjąć decyzję, czy zostać przy nim mimo wszystkiego. Casilda usłyszy też prawdę, która wywróci jej rodzinne relacje do góry nogami.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, lecz ich losy nieustannie się przeplatają. Mieszczańskie rodziny skrywają własne sekrety, marzenia i pragnienia. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela