W poprzednim odcinku producent chciał wystawić sztukę Leonor opartą na opowieści Servanda o miłości dwóch kobiet. Zanim jednak doszło do realizacji tego pomysłu, Servando musiał zaakceptować tekst. Flora przeznaczyła pieniądze na remont pieca na wystawną suknię. W nowym stroju niezdarnie obsługiwała klientów, ale właśnie dzięki temu w kawiarni pojawiło się więcej gości. Ińigo i El Peńa postanowili wykorzystać rosnące zainteresowanie lokalem. Ojciec Telmo podejrzewał Samuela o zabicie dona Joaquina i podzielił się swoim odkryciem ze zdumioną Lucią.

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„Akacjowa 38” odcinek 979 - streszczenie

Samuel zrobi wszystko, by Lucia nie powiedziała Celii i Felipe o spadku, który otrzymała. Wkrótce padnie ofiarą ataku ludzi nasłanych przez wierzyciela. Napastnicy złamią mu palce. Lucia zobaczy całe zajście i postanowi czuwać przy Samuelu. Rozgniewana Rosina wyzna Casildzie, że jej ojcem może być don Maximiliano. Dziewczyna zrozumie wtedy, że Leonor jest jej siostrą.

„Akacjowa 38” odcinek 979 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

979. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Samuel padnie ofiarą brutalnego napadu, a Lucia będzie musiała podjąć decyzję, czy zostać przy nim mimo wszystkiego. Casilda usłyszy też prawdę, która wywróci jej rodzinne relacje do góry nogami.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, lecz ich losy nieustannie się przeplatają. Mieszczańskie rodziny skrywają własne sekrety, marzenia i pragnienia. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela