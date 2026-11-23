W poprzednim odcinku Cennet w końcu wyraziła zgodę na tradycyjne oświadczyny Poyraza i Nany, a uradowana rodzina natychmiast rozpoczęła przygotowania. W międzyczasie Sinan aresztował Turguta Evrensoya pod zarzutem morderstwa, w które wplątano Aynur, lecz brak dowodów i milczenie podejrzanego uniemożliwiły oczyszczenie kobiety z zarzutów. Wiadomość o nadchodzących zaręczynach doprowadziła Pelin do szału i skłoniła ją do decyzji o opuszczeniu szpitala. A czego teraz się spodziewać?

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„Dziedzictwo” odcinek 1081 - streszczenie

Dzięki sprytnemu pomysłowi Aynur, Sinan oraz Czarna skutecznie zmuszą Turguta do wyznania całej prawdy na temat zabójstwa Ezgi. W tym samym czasie cała rodzina będzie pochłonięta przygotowaniami do tradycyjnych zaręczyn Nany i Poyraza, a Cennet w uroczystym geście przekaże przyszłej pannie młodej swoją suknię z oświadczyn. Radosne chwile przerwie jednak Pelin, która w obawie przed gniewem brata zdecyduje się na ucieczkę ze szpitala. Gdy kobieta ponownie trafi do placówki, razem z Cansel zacznie opracowywać plan, mający na celu definitywne rozdzielenie Nany i Poyraza.

„Dziedzictwo” odcinek 1081 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 1081 serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularny turecki serial obyczajowy, opowiadający o losach Nany, Poyraza oraz małego Yusufa. Fabuła skupia się na rodzinnych tajemnicach, intrygach oraz trudnych wyborach między lojalnością a własnym szczęściem. Oprócz wątków romantycznych, w historii pojawiają się motywy sensacyjne, oskarżenia i dramatyczne sekrety z przeszłości bohaterów. Codzienność domowników rezydencji wystawiana jest na liczne próby, w których kluczową rolę odgrywa zaufanie i odpowiedzialność za najbliższych. Obsada tego serialu to m.in.:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar