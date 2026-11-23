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W poprzednim odcinku zachowanie Raula stawało się coraz trudniejsze do zniesienia, a chłopak posunął się do kradzieży porcelanowej figurki z mieszkania Samuela mimo reprymendy od Servanda. Ojciec Telmo bezskutecznie starał się uświadomić Lucii, że Samuel ją wykorzystuje, jednocześnie zaprzeczając, jakoby wyrządził jakąkolwiek krzywdę Alicii. El Pena zaczął planować udział w angielskiej wyprawie archeologicznej do Afryki, co wywołało irytację u Flory liczącej na rychły ślub. Tymczasem przeor Espineira zaproponował Samuelowi wspólne przejęcie i podział spadku należącego do Lucii. Czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 1009 - streszczenie
Carmen będzie musiała zmierzyć się z narastającymi problemami wychowawczymi, ponieważ Raul zupełnie przestanie okazywać jej szacunek i zacznie kraść. Ksiądz Telmo zwróci się z prośbą do Ursuli, aby ta sprowadziła Alicię Villanuevę, która może wyjawić tożsamość osoby odpowiedzialnej za opłacenie oszczerstw rzuconych na duchownego. Flora przeżyje szok po decyzji El Peny o wyjeździe do Afryki, jednak Fabiana poradzi jej, by nie stawała mężczyźnie na drodze do realizacji marzeń. W tym samym czasie Rosina zacznie podejrzewać, że profesor rysunku Venancio wyraźnie interesuje się Susaną.
„Akacjowa 38” odcinek 1009 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 1009 odcinka serialu „Akacjowa 38” będzie miała miejsce o godz. 18:40 na antenie stacji TVP1 w poniedziałek, 30 listopada 2026 r.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych skrywających liczne tajemnice. Serial opowiada o losach kilku rodzin mieszczańskich, a produkcja zyskała uznanie dzięki bogatej atmosferze i zwrotom akcji. Hiszpańska telenowela zdobyła dużą popularność w Polsce, wciągając publiczność w świat pełen dramatów, romansów i tragedii. Obsada tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)