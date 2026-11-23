W poprzednim odcinku zachowanie Raula stawało się coraz trudniejsze do zniesienia, a chłopak posunął się do kradzieży porcelanowej figurki z mieszkania Samuela mimo reprymendy od Servanda. Ojciec Telmo bezskutecznie starał się uświadomić Lucii, że Samuel ją wykorzystuje, jednocześnie zaprzeczając, jakoby wyrządził jakąkolwiek krzywdę Alicii. El Pena zaczął planować udział w angielskiej wyprawie archeologicznej do Afryki, co wywołało irytację u Flory liczącej na rychły ślub. Tymczasem przeor Espineira zaproponował Samuelowi wspólne przejęcie i podział spadku należącego do Lucii. Czego teraz się spodziewać?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni

„Akacjowa 38” odcinek 1009 - streszczenie

Carmen będzie musiała zmierzyć się z narastającymi problemami wychowawczymi, ponieważ Raul zupełnie przestanie okazywać jej szacunek i zacznie kraść. Ksiądz Telmo zwróci się z prośbą do Ursuli, aby ta sprowadziła Alicię Villanuevę, która może wyjawić tożsamość osoby odpowiedzialnej za opłacenie oszczerstw rzuconych na duchownego. Flora przeżyje szok po decyzji El Peny o wyjeździe do Afryki, jednak Fabiana poradzi jej, by nie stawała mężczyźnie na drodze do realizacji marzeń. W tym samym czasie Rosina zacznie podejrzewać, że profesor rysunku Venancio wyraźnie interesuje się Susaną.

„Akacjowa 38” odcinek 1009 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1009 odcinka serialu „Akacjowa 38” będzie miała miejsce o godz. 18:40 na antenie stacji TVP1 w poniedziałek, 30 listopada 2026 r.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych skrywających liczne tajemnice. Serial opowiada o losach kilku rodzin mieszczańskich, a produkcja zyskała uznanie dzięki bogatej atmosferze i zwrotom akcji. Hiszpańska telenowela zdobyła dużą popularność w Polsce, wciągając publiczność w świat pełen dramatów, romansów i tragedii. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)