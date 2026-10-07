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W poprzednim odcinku don Ramon zgodził się razem z Cabrahigo wziąć udział w tradycyjnej modlitwie o potomka. Servando nie poparł planu Leonor, która chciała napisać sztukę na podstawie jego opowieści o małżeństwie dwóch kobiet. Casilda poznała swoją matkę. Leonor zrobiła Rosinie awanturę w karczmie i zarzuciła jej, że ukrywała istnienie siostry. Rosina zapewniała jednak, że sama nic o niej nie wiedziała. Ojciec Telmo cierpiał, gdy uświadomił sobie, jak silne uczucia żywi do Lucii. Tym razem jego podejrzenia mogą wywołać prawdziwe poruszenie.
„Akacjowa 38” odcinek 978 - streszczenie
Producent chce wystawić sztukę Leonor, opartą na opowieści Servanda o miłości dwóch kobiet. Zanim do tego dojdzie, Servando musi zaakceptować jej treść. Flora wydaje pieniądze przeznaczone na remont pieca na wystawną suknię. W nowym stroju próbuje obsługiwać klientów, ale jej nieporadność rozśmiesza ich do łez. W kawiarni robi się tłoczniej, a Ińigo i El Peńa zamierzają to wykorzystać. Ojciec Telmo podejrzewa, że Samuel zabił don Joaquina, i dzieli się swoim odkryciem ze zdumioną Lucią.
„Akacjowa 38” odcinek 978 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
978. odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć w czwartek, 15 października 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W kamienicy przy Akacjowej 38 znów zrobi się nerwowo, a kolejne tajemnice wyjdą na jaw.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, ale ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i marzenia. W ich życiu nie brakuje romansów, dramatów i tragedii. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela