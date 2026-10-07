W poprzednim odcinku don Ramon zgodził się razem z Cabrahigo wziąć udział w tradycyjnej modlitwie o potomka. Servando nie poparł planu Leonor, która chciała napisać sztukę na podstawie jego opowieści o małżeństwie dwóch kobiet. Casilda poznała swoją matkę. Leonor zrobiła Rosinie awanturę w karczmie i zarzuciła jej, że ukrywała istnienie siostry. Rosina zapewniała jednak, że sama nic o niej nie wiedziała. Ojciec Telmo cierpiał, gdy uświadomił sobie, jak silne uczucia żywi do Lucii. Tym razem jego podejrzenia mogą wywołać prawdziwe poruszenie.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Akacjowa 38” odcinek 978 - streszczenie

Producent chce wystawić sztukę Leonor, opartą na opowieści Servanda o miłości dwóch kobiet. Zanim do tego dojdzie, Servando musi zaakceptować jej treść. Flora wydaje pieniądze przeznaczone na remont pieca na wystawną suknię. W nowym stroju próbuje obsługiwać klientów, ale jej nieporadność rozśmiesza ich do łez. W kawiarni robi się tłoczniej, a Ińigo i El Peńa zamierzają to wykorzystać. Ojciec Telmo podejrzewa, że Samuel zabił don Joaquina, i dzieli się swoim odkryciem ze zdumioną Lucią.

„Akacjowa 38” odcinek 978 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

978. odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć w czwartek, 15 października 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W kamienicy przy Akacjowej 38 znów zrobi się nerwowo, a kolejne tajemnice wyjdą na jaw.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, ale ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i marzenia. W ich życiu nie brakuje romansów, dramatów i tragedii. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela