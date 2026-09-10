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W poprzednim odcinku Ursula została odtrącona przez Susanę. Inigo wyrzucił ją także z La Deliciosy, gdy próbowała zjeść resztki pozostawione na stołach. Felipe dowiedział się w szpitalu psychiatrycznym, że kobietę wypisano, ponieważ uznano ją za wyleczoną. Rosina bez przerwy karmiła Liberta rosołkami. Lucia, don Ramon i don Felipe martwili się o Samuela, który ze strachu przed utratą wszystkiego upijał się do nieprzytomności. Don Felipe znalazł go w tym stanie i wpadł na pomysł, jak mu pomóc. Co wydarzy się w 959. odcinku?
„Akacjowa 38” odcinek 959 - streszczenie
Rosina wynajmie doktorowi Higiniowi mieszkanie po pułkowniku Valverde. Choć zwykle liczy każdy grosz, obniży mu czynsz o połowę. W ten sposób zechce odwdzięczyć się lekarzowi za uratowanie Liberta. Służące z przejęciem będą komentować powrót Ursuli. Po pobycie w szpitalu psychiatrycznym kobieta będzie żyła w nędzy i zacznie żebrać na ulicy. Antonito weźmie się za intensywne ćwiczenia, bo chce wyrzeźbić sylwetkę i wystartować w konkursie na modela reklamującego preparat Kolos. Do rywalizacji przystąpią także El Pena i Servando.
„Akacjowa 38” odcinek 959 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
959. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 18 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy mieszkają ludzie z różnych klas społecznych, a losy mieszczańskich rodzin splatają się z ich historiami. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia, co prowadzi do dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela