W poprzednim odcinku Ursula została odtrącona przez Susanę. Inigo wyrzucił ją także z La Deliciosy, gdy próbowała zjeść resztki pozostawione na stołach. Felipe dowiedział się w szpitalu psychiatrycznym, że kobietę wypisano, ponieważ uznano ją za wyleczoną. Rosina bez przerwy karmiła Liberta rosołkami. Lucia, don Ramon i don Felipe martwili się o Samuela, który ze strachu przed utratą wszystkiego upijał się do nieprzytomności. Don Felipe znalazł go w tym stanie i wpadł na pomysł, jak mu pomóc. Co wydarzy się w 959. odcinku?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Akacjowa 38” odcinek 959 - streszczenie

Rosina wynajmie doktorowi Higiniowi mieszkanie po pułkowniku Valverde. Choć zwykle liczy każdy grosz, obniży mu czynsz o połowę. W ten sposób zechce odwdzięczyć się lekarzowi za uratowanie Liberta. Służące z przejęciem będą komentować powrót Ursuli. Po pobycie w szpitalu psychiatrycznym kobieta będzie żyła w nędzy i zacznie żebrać na ulicy. Antonito weźmie się za intensywne ćwiczenia, bo chce wyrzeźbić sylwetkę i wystartować w konkursie na modela reklamującego preparat Kolos. Do rywalizacji przystąpią także El Pena i Servando.

„Akacjowa 38” odcinek 959 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

959. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 18 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy mieszkają ludzie z różnych klas społecznych, a losy mieszczańskich rodzin splatają się z ich historiami. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia, co prowadzi do dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela