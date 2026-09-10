"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 959

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-10 6:52

W 959. odcinku „Akacjowej 38” Ursula wróci po pobycie w szpitalu psychiatrycznym, ale jej sytuacja będzie dramatyczna. Kobieta znajdzie się w skrajnej biedzie i zacznie żebrać na ulicy. Jej powrót szybko stanie się tematem rozmów służących.

W poprzednim odcinku Ursula została odtrącona przez Susanę. Inigo wyrzucił ją także z La Deliciosy, gdy próbowała zjeść resztki pozostawione na stołach. Felipe dowiedział się w szpitalu psychiatrycznym, że kobietę wypisano, ponieważ uznano ją za wyleczoną. Rosina bez przerwy karmiła Liberta rosołkami. Lucia, don Ramon i don Felipe martwili się o Samuela, który ze strachu przed utratą wszystkiego upijał się do nieprzytomności. Don Felipe znalazł go w tym stanie i wpadł na pomysł, jak mu pomóc. Co wydarzy się w 959. odcinku?

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„Akacjowa 38” odcinek 959 - streszczenie

Rosina wynajmie doktorowi Higiniowi mieszkanie po pułkowniku Valverde. Choć zwykle liczy każdy grosz, obniży mu czynsz o połowę. W ten sposób zechce odwdzięczyć się lekarzowi za uratowanie Liberta. Służące z przejęciem będą komentować powrót Ursuli. Po pobycie w szpitalu psychiatrycznym kobieta będzie żyła w nędzy i zacznie żebrać na ulicy. Antonito weźmie się za intensywne ćwiczenia, bo chce wyrzeźbić sylwetkę i wystartować w konkursie na modela reklamującego preparat Kolos. Do rywalizacji przystąpią także El Pena i Servando.

„Akacjowa 38” odcinek 959 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

959. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 18 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy mieszkają ludzie z różnych klas społecznych, a losy mieszczańskich rodzin splatają się z ich historiami. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia, co prowadzi do dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Akacjowa 38: streszczenie odcinka 959
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Rolki

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie