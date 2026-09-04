"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 954

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-04 7:36

W 954. odcinku „Akacjowej 38” Rosina usłyszy, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i potrzebuje operacji. Trini wróci do domu, lecz przed Ramonem ukryje, że jej stan się pogarsza. Tymczasem Celia zacznie obawiać się, że Lucia zbyt mocno zbliżyła się do Samuela.

W poprzednim odcinku Liberto opuścił szpital po urazie głowy, ale szybko musiał do niego wrócić. Zaczął mówić nieskładnie, a z ucha sączyła mu się krew. Trini, ranna w ramię, przez dłuższy czas pozostawała pod obserwacją, a zrozpaczony don Ramon nie mógł się z nią zobaczyć. Pałac Galerii Alday był w tak złym stanie, że nadawał się już tylko do rozbiórki. Samuel zbankrutował, odrzucił pomoc prawną Felipe, a Lucia zaoferowała mu pieniądze. Kolejne wydarzenia jeszcze bardziej skomplikują losy mieszkańców Akacjowej.

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„Akacjowa 38” odcinek 954 - streszczenie

Trini wróci ze szpitala, choć będzie czuła się coraz gorzej. Przed mężem ukryje jednak prawdę o swoim stanie. Wybuch bomby doprowadzi Samuela do finansowej katastrofy, ale mężczyzna nie zamierza się poddać. Rosina dowie się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i konieczna będzie operacja. Celia zaniepokoi się bliskością Lucii i Samuela, bo zacznie podejrzewać, że Lucia się w nim zakochała. Lucia odkryje też, że z płonącej galerii wyniósł ją nowy proboszcz z Akacjowej, ksiądz Telmo.

„Akacjowa 38” odcinek 954 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

954. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 11 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Tego dnia sytuacja Trini, Rosiny, Samuela i Lucii wyraźnie się skomplikuje. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami ostatnich wydarzeń.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, ale ich losy nieustannie się ze sobą splatają. Wśród mieszczańskich rodzin nie brakuje sekretów, skrywanych pragnień, romansów i dramatów. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Akacjowa 38: streszczenie odcinka 954
Galeria zdjęć 8

Rolki

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie