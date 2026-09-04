W poprzednim odcinku Liberto opuścił szpital po urazie głowy, ale szybko musiał do niego wrócić. Zaczął mówić nieskładnie, a z ucha sączyła mu się krew. Trini, ranna w ramię, przez dłuższy czas pozostawała pod obserwacją, a zrozpaczony don Ramon nie mógł się z nią zobaczyć. Pałac Galerii Alday był w tak złym stanie, że nadawał się już tylko do rozbiórki. Samuel zbankrutował, odrzucił pomoc prawną Felipe, a Lucia zaoferowała mu pieniądze. Kolejne wydarzenia jeszcze bardziej skomplikują losy mieszkańców Akacjowej.

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„Akacjowa 38” odcinek 954 - streszczenie

Trini wróci ze szpitala, choć będzie czuła się coraz gorzej. Przed mężem ukryje jednak prawdę o swoim stanie. Wybuch bomby doprowadzi Samuela do finansowej katastrofy, ale mężczyzna nie zamierza się poddać. Rosina dowie się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i konieczna będzie operacja. Celia zaniepokoi się bliskością Lucii i Samuela, bo zacznie podejrzewać, że Lucia się w nim zakochała. Lucia odkryje też, że z płonącej galerii wyniósł ją nowy proboszcz z Akacjowej, ksiądz Telmo.

„Akacjowa 38” odcinek 954 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

954. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 11 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Tego dnia sytuacja Trini, Rosiny, Samuela i Lucii wyraźnie się skomplikuje. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami ostatnich wydarzeń.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, ale ich losy nieustannie się ze sobą splatają. Wśród mieszczańskich rodzin nie brakuje sekretów, skrywanych pragnień, romansów i dramatów. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela