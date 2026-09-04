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W poprzednim odcinku Liberto opuścił szpital po urazie głowy, ale szybko musiał do niego wrócić. Zaczął mówić nieskładnie, a z ucha sączyła mu się krew. Trini, ranna w ramię, przez dłuższy czas pozostawała pod obserwacją, a zrozpaczony don Ramon nie mógł się z nią zobaczyć. Pałac Galerii Alday był w tak złym stanie, że nadawał się już tylko do rozbiórki. Samuel zbankrutował, odrzucił pomoc prawną Felipe, a Lucia zaoferowała mu pieniądze. Kolejne wydarzenia jeszcze bardziej skomplikują losy mieszkańców Akacjowej.
„Akacjowa 38” odcinek 954 - streszczenie
Trini wróci ze szpitala, choć będzie czuła się coraz gorzej. Przed mężem ukryje jednak prawdę o swoim stanie. Wybuch bomby doprowadzi Samuela do finansowej katastrofy, ale mężczyzna nie zamierza się poddać. Rosina dowie się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i konieczna będzie operacja. Celia zaniepokoi się bliskością Lucii i Samuela, bo zacznie podejrzewać, że Lucia się w nim zakochała. Lucia odkryje też, że z płonącej galerii wyniósł ją nowy proboszcz z Akacjowej, ksiądz Telmo.
„Akacjowa 38” odcinek 954 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
954. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w piątek, 11 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Tego dnia sytuacja Trini, Rosiny, Samuela i Lucii wyraźnie się skomplikuje. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami ostatnich wydarzeń.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, ale ich losy nieustannie się ze sobą splatają. Wśród mieszczańskich rodzin nie brakuje sekretów, skrywanych pragnień, romansów i dramatów. W serialu występują:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela