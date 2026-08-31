W poprzednim odcinku „Akacjowej 38” nie brakowało emocji. Samuel posunął się do desperackiego kroku i zniszczył list, w którym jego brat chciał ujawnić prawdę o jego czynach. Równocześnie razem z Lucią dopinał przygotowania do otwarcia galerii, choć wobec niej trzymał wyraźny dystans. Antonito musiał przełknąć gorycz porażki, bo jego wynalazek okazał się już opatentowany przez Anglików. Do tego wrócił z podróży bez Lolity, ponieważ stan zdrowia jej ciotki nagle się pogorszył. Co wydarzy się teraz w kamienicy przy Akacjowej 38?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

"Akacjowa 38" odc. 951 - streszczenie

Rosina ciężko przechodzi menopauzę i coraz bardziej daje się we znaki bliskim. Trini z kolei ze zgrozą odkrywa, że przytyła i nie jest w stanie dopiąć kostiumu uszytego przez Susanę na inaugurację Galerii Alday. Na szczęście Fabiana bierze sprawy w swoje ręce, przerabia strój i przy okazji uświadamia Ramonowi, że powinien być przy żonie podczas przyjęcia. Tymczasem Samuel otwiera galerię i podczas uroczystości dziękuje Lucii za jej wsparcie.

"Akacjowa 38" odc. 951 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie „Akacjowej 38” mogą szykować się na kolejny odcinek. Serial jest emitowany w dni powszednie na TVP1, a odcinek 951 zobaczymy we wtorek 8 września 2026 roku o 18:40.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o kilku rodzinach mieszkających w jednej kamienicy, gdzie codzienność miesza się z sekretami, ambicjami i uczuciami lokatorów. Produkcja przyciąga dopracowanymi detalami epoki i obyczajowymi wątkami, w których mocno widać różnice między klasami społecznymi. Dużą rolę grają też kostiumy, które świetnie oddają klimat tamtych lat. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)