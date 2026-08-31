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W poprzednim odcinku „Akacjowej 38” nie brakowało emocji. Samuel posunął się do desperackiego kroku i zniszczył list, w którym jego brat chciał ujawnić prawdę o jego czynach. Równocześnie razem z Lucią dopinał przygotowania do otwarcia galerii, choć wobec niej trzymał wyraźny dystans. Antonito musiał przełknąć gorycz porażki, bo jego wynalazek okazał się już opatentowany przez Anglików. Do tego wrócił z podróży bez Lolity, ponieważ stan zdrowia jej ciotki nagle się pogorszył. Co wydarzy się teraz w kamienicy przy Akacjowej 38?
"Akacjowa 38" odc. 951 - streszczenie
Rosina ciężko przechodzi menopauzę i coraz bardziej daje się we znaki bliskim. Trini z kolei ze zgrozą odkrywa, że przytyła i nie jest w stanie dopiąć kostiumu uszytego przez Susanę na inaugurację Galerii Alday. Na szczęście Fabiana bierze sprawy w swoje ręce, przerabia strój i przy okazji uświadamia Ramonowi, że powinien być przy żonie podczas przyjęcia. Tymczasem Samuel otwiera galerię i podczas uroczystości dziękuje Lucii za jej wsparcie.
"Akacjowa 38" odc. 951 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Widzowie „Akacjowej 38” mogą szykować się na kolejny odcinek. Serial jest emitowany w dni powszednie na TVP1, a odcinek 951 zobaczymy we wtorek 8 września 2026 roku o 18:40.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o kilku rodzinach mieszkających w jednej kamienicy, gdzie codzienność miesza się z sekretami, ambicjami i uczuciami lokatorów. Produkcja przyciąga dopracowanymi detalami epoki i obyczajowymi wątkami, w których mocno widać różnice między klasami społecznymi. Dużą rolę grają też kostiumy, które świetnie oddają klimat tamtych lat. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)