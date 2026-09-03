Mistrzostwa świata koszykarek w Berlinie. Czy Amerykanki przedłużą niezwykłą serię?

Niezwykła dominacja na arenie międzynarodowej

Reprezentantki Stanów Zjednoczonych przystępują do rywalizacji w stolicy Niemiec z zamiarem obrony najważniejszego trofeum. Cztery lata temu w finale mistrzostw świata rozegranym w Sydney zawodniczki zza oceanu pokonały reprezentację Chin 83:61. Zwycięstwo to przyniosło im czwarty złoty medal z rzędu na międzynarodowym turnieju. Był to jednocześnie jedenasty triumf tej drużyny w całej historii rozgrywek o miano najlepszego zespołu globu. Sukces ten potwierdził ich niezwykle silną pozycję w profesjonalnym sporcie kobiecym.

Zwycięski mecz finałowy przeciwko chińskiej kadrze był dla amerykańskiej drużyny trzydziestym kolejnym wygranym spotkaniem w czempionacie. Ostatnia porażka tej reprezentacji w imprezie o takiej randze miała miejsce w 2006 roku. Wówczas zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych uległy w półfinałowym starciu bardzo silnym reprezentantkom Rosji. Od tamtego czasu amerykański zespół bezwzględnie wygrywa wszystkie starcia na mistrzowskich parkietach. Ich fenomenalna seria zwycięstw niezmiennie budzi ogromny podziw wśród ekspertów oraz kibiców.

Kto posiada najdłuższą serię zwycięstw?

Mimo imponującej passy trzydziestu wygranych spotkań reprezentacja Stanów Zjednoczonych nie jest absolutnym rekordzistą w historii tych rozgrywek. Dłuższą serię zwycięstw w turniejach o mistrzostwo świata posiada jedynie dawny zespół Związku Radzieckiego. Koszykarki ZSRR pozostawały niepokonane w pięćdziesięciu sześciu spotkaniach na przełomie trzech dekad. Ten niesamowity i historyczny wynik został przez nie ustanowiony w latach 1959-1986. Zawodniczki z Ameryki Północnej mają więc przed sobą jeszcze bardzo długą drogę do wyrównania tego osiągnięcia.

Nadchodzący turniej koszykarski w Berlinie będzie kolejną znakomitą okazją do śrubowania własnego, wspaniałego rekordu przez obrończynie tytułu. Każde kolejne zwycięstwo przybliży amerykańską drużynę do historycznego wyniku z ubiegłego wieku. Obecne nastawienie zawodniczek wskazuje na ogromną determinację w dążeniu do powiększania zwycięskiej passy na europejskich parkietach. Najlepsze reprezentacje z innych kontynentów staną przed niezwykle trudnym zadaniem zdetronizowania obecnych liderek. Sympatycy koszykówki z wielką uwagą będą śledzić każdy występ tej utytułowanej drużyny.