Na Wspólnej, odcinek 4271: Po brutalnym pobiciu Zoja zamilknie. Nelepa nie wytrzyma i zaatakuje jej brata

Zoja milczy z przerażenia w 4271. odcinku „Na Wspólnej”

Lekarze wciąż będą bardzo martwić się o zdrowie Zoi. Kobieta została przywieziona do szpitala w stanie nieprzytomności, nosząc ślady ciężkiego pobicia, o czym widzowie dowiedzieli się już w 4269. odcinku telenoweli. Przy łóżku poszkodowanej trwała Ada, zaklinając przyjaciółkę, by ta za żadne skarby nie wracała do swojego oprawcy. Równie bezsilny czuł się w tej trudnej sytuacji doktor Nalepa.

Podczas 4271. epizodu „Na Wspólnej” Lew podejmie próbę nawiązania kontaktu z pacjentką, by ustalić fakty dotyczące tragicznego zdarzenia. Lekarz błyskawicznie zorientuje się jednak, że kobieta panicznie boi się swojego oprawcy. Wstrząśnięta Zoja nie zdobędzie się jeszcze na odwagę, by wyjawić prawdę o tym, kto ją tak brutalnie potraktował.

Doktor Nalepa wściekły. Zaatakuje nieznajomego w 4271. odcinku „Na Wspólnej”

Sytuacja na szpitalnym korytarzu nagle wymknie się spod kontroli w 4271. odcinku hitu stacji TVN. Na oddziale złoży wizytę młody chłopak, który będzie wypytywał o przebywającą tam Zoję. Zestresowany całą sytuacją doktor Nalepa straci panowanie nad sobą i rzuci się na przybysza z pięściami. Medyk uzna bowiem w pierwszej chwili, że tajemniczy młodzieniec to nikt inny, jak brutalny damski bokser, który zmasakrował jego podopieczną. Prawda okaże się jednak zgoła odmienna. Zaatakowany mężczyzna przedstawi się jako rodzony brat Zoi, który przybył do lecznicy wiedzony troską o siostrę.

W dalszej części 4271. odcinka „Na Wspólnej” Lew, wespół z Hofferem, spróbują nawiązać nić porozumienia z krewnym pacjentki. Kiedy już złość i nieporozumienia zostaną ostatecznie zażegnane, lekarze postanowią użyć fortelu. Medycy zwrócą się do młodego mężczyzny z prośbą, by ten namówił siostrę na złożenie zeznań obciążających sprawcę pobicia na policji.

Misja ta nie okaże się wcale prosta do zrealizowania. Zoja będzie nadal znajdować się w stanie głębokiego szoku - trauma po spotkaniu z agresorem okaże się przytłaczająca. Czy wsparcie najbliższego członka rodziny pozwoli jej uporać się z obezwładniającym lękiem i opowiedzieć ze szczegółami o przebytym koszmarze?

Kiedy obejrzeć 4271. odcinek serialu „Na Wspólnej”?

Najnowszy, 4271. odcinek produkcji „Na Wspólnej” pojawi się na ekranach telewizorów w czwartek, 3 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się punktualnie o 20:15 na antenie telewizji TVN. Dla fanów, którzy przegapią telewizyjną premierę, epizod zostanie też udostępniony na platformie streamingowej Player.

4

Sonda "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" - który serial wolisz? "M jak miłość" "Na Wspólnej" Nie umiem wybrać