Mistrzostwa świata koszykarek w Berlinie. Zobacz znajome twarze

Znane twarze reprezentacji Australii

W kadrze Australii znalazły się cztery koszykarki, które w przeszłości reprezentowały barwy klubu z Gorzowa Wielkopolskiego. Alanna Smith, obecnie zawodniczka Dallas Wings, to brązowa medalistka mistrzostw Polski z 2023 roku. Skrzydłowa wyrównała w Polsce imponujący rekord wskaźnika efektywności wynoszący 56, który wcześniej należał do Eweliny Kobryn. Chloe Bibby, wicemistrzyni kraju z 2024 roku, została z kolei uznana za najlepszą zawodniczkę sezonu zasadniczego.

W zespole zagrają także Stephanie Reid oraz doświadczona trzydziestoletnia Stephanie Talbot. Reid rozpoczęła w polskiej lidze sezon 2025/2026, ale w grudniu przeniosła się do ligi chińskiej. Talbot to utytułowana brązowa medalistka igrzysk olimpijskich z 2024 roku. Z kolei w broniącej tytułu reprezentacji Stanów Zjednoczonych na parkiecie pojawi się Cahleah Cooper. Amerykanka grała wcześniej w Gdyni oraz Gorzowie Wielkopolskim, a w 2021 roku zdobyła mistrzostwo WNBA.

Kto jeszcze wystąpi na berlińskim turnieju?

W barwach reprezentacji Hiszpanii wystąpi posiadająca obywatelstwo tego kraju Amerykanka Megan Gustafson. Zawodniczka przez dwa sezony rywalizowała w polskiej ekstraklasie, zdobywając brązowe medale z drużynami z Gorzowa Wielkopolskiego i Gdyni. Dodatkowo sięgnęła po Puchar Polski z trójmiejskim zespołem, a obecnie gra w Las Vegas Aces. Reprezentacja Niemiec powołała natomiast Marie Guelich, która w 2020 roku wywalczyła mistrzostwo Polski z Arką Gdynia.

W kadrze Czech kibice zobaczą Natalie Stoupalovą, złotą medalistkę rozgrywek z VBW Gdynia z 2025 roku. Swoją przedstawicielkę na mistrzostwach będzie mieć także Turcja. W tureckiej drużynie znalazła się Tilbe Senyurek, czyli była środkowa zespołu KSSSE Gorzów Wielkopolski. Koszykarka wywalczyła w Polsce brązowy medal, a na swoim koncie ma także dwa triumfy w rozgrywkach Euroligi w barwach Fenerbahce Stambuł z 2024 i 2026 roku.