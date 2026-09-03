Zimowa pielęgnacja nabiera głębszego sensu. Limitowana linia odwołuje się do wspólnoty

Uukumwe. Limitowana kolekcja Rituals z przesłaniem

Twórcy linii Uukumwe postawili sobie za cel stworzenie kosmetyków, które nie tylko pielęgnują ciało, ale także skłaniają do budowania więzi z otoczeniem i dbania o własne dobre samopoczucie. Formuły oparto na starannie wyselekcjonowanych surowcach pochodzących z Namibii. W składzie znajdziemy między innymi olej marula, glinkę ochrową oraz mirrę (omumbiri). Zapach produktów wzbogacono o ciepłe, korzenne nuty, które idealnie sprawdzają się podczas jesienno-zimowych rytuałów piękna.

Za stronę wizualną oraz koncepcję odpowiadają twórcy z Namibii. Do współpracy zaproszono artystkę Tuli Mekondjo oraz grupę Shishani. Prace Mekondjo posłużyły do zaprojektowania limitowanej apaszki, która dopełnia kolekcję. Shishani z kolei uczestniczyli w tworzeniu całej oprawy estetycznej kampanii. Głównym symbolem linii jest drzewo marula, które w kulturze afrykańskiej kojarzy się ze spotkaniami, troską o innych oraz podtrzymywaniem tradycji.

Stworzona we współpracy z namibijskimi artystami kolekcja Uukumwe odzwierciedla budowanie poczucia przynależności, wspólnoty i troski. Na jej wyjątkowości wpływają również unikalne połączenie składników, bogate receptury oraz otulający zapach, a wyraziste opakowania stanowią hołd dla dziedzictwa Namibii. Dzięki kolekcji Uukumwe dbanie o dobrostan staje się doświadczeniem przeżywanym razem.

– zaznacza Lot van Rij, odpowiedzialna za innowacje i cykl życia produktów w Rituals.

Warto dodać, że debiut nowej serii łączy się z inicjatywami o charakterze społecznym. Marka Rituals zadeklarowała, że 10% zysku netto ze sprzedaży zostanie przekazane na rzecz organizacji pomocowych. Wśród wspieranych fundacji znalazły się między innymi War Child, Tiny Miracles oraz Super Chill, które pomagają rodzinom i dzieciom na całym świecie.

Główne produkty z kolekcji Uukumwe

Pianka pod prysznic (200 ml) – żelowa konsystencja w kontakcie z wodą zamienia się w bogatą pianę, która nawilża skórę. W 90% oparta na składnikach pochodzenia naturalnego, w tym na oleju marula i baobabie.

– żelowa konsystencja w kontakcie z wodą zamienia się w bogatą pianę, która nawilża skórę. W 90% oparta na składnikach pochodzenia naturalnego, w tym na oleju marula i baobabie. Peeling do ciała (220 g) – rozgrzewający kosmetyk z glinką mineralną i drobinami baobabu. Delikatnie rozgrzewa i złuszcza martwy naskórek. Formuła w 93% pochodzenia naturalnego.

– rozgrzewający kosmetyk z glinką mineralną i drobinami baobabu. Delikatnie rozgrzewa i złuszcza martwy naskórek. Formuła w 93% pochodzenia naturalnego. Dwufazowy olejek nawilżający (180 ml) – lekka formuła, która natychmiast się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu. Zawiera oleje marula, z baobabu oraz masło shea. Składniki w 93% naturalne.

– lekka formuła, która natychmiast się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu. Zawiera oleje marula, z baobabu oraz masło shea. Składniki w 93% naturalne. Bezalkoholowa mgiełka (100 ml) – produkt do ciała i włosów, który nadaje im ciepły, drzewny aromat. W formule znajdziemy betainę oraz dobroczynne oleje.

– produkt do ciała i włosów, który nadaje im ciepły, drzewny aromat. W formule znajdziemy betainę oraz dobroczynne oleje. Rozświetlający balsam (9 g) – wielofunkcyjny sztyft do ciała, twarzy i ust. Nadaje skórze subtelny blask i zapewnia miękkość dzięki masłu shea i olejowi marula. Skład oparty w 98% na naturze.

– wielofunkcyjny sztyft do ciała, twarzy i ust. Nadaje skórze subtelny blask i zapewnia miękkość dzięki masłu shea i olejowi marula. Skład oparty w 98% na naturze. Patyczki zapachowe (400 ml) – dyfuzor, który wprowadzi do wnętrza aromaty goździków, cynamonu i mirry. Zapach uwalnia się nieprzerwanie nawet przez 5 miesięcy.

Autor: Rituals/ Materiały prasowe