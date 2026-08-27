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W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" mieszkańcy wspierali Silvię, która po pogrzebie pułkownika była w fatalnym stanie. Lucia zaniepokoiła się, że Samuel nagle zniknął z czuwania, więc namówiła Carmen, by poszły do niego do mieszkania. Ich szybka reakcja uratowała mu życie, ale Samuel nie powiedział im całej prawdy. Zmyślił historię o napadzie i kradzieży rodzinnych klejnotów, choć wcześniej sam schował kosztowności w kuchni. Tymczasem Silvia zaczęła podejrzewać Javiera, a Susana napisała do Elviry o śmierci jej ojca. Czy te sekrety w końcu wyjdą na jaw?
"Akacjowa 38" odc. 949 - streszczenie
Po tym, jak Silvia zabiła Blasco, postanawia odejść z Akacjowej. Zostawia przyjaciołom tylko list pożegnalny. Blanca i Diego przekazują Leonor radosną wiadomość o przeprowadzce nad morze, gdzie chcą zamieszkać z małym Moisesem. Swoje plany ma też Antonito, bo myśli o wyjeździe za granicę, żeby promować wycieraczki samochodowe. Lolita, która jest w Cabrahigo, nie widzi w tym nic złego i nie protestuje. Samuel z kolei ogłasza, że chce otworzyć galerię sztuki, a to może być dla niego nowy start.
"Akacjowa 38" odc. 949 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial od lat trzyma w napięciu fanów, którzy regularnie śledzą losy mieszkańców madryckiej kamienicy. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co u Silvii i Samuela, warto zapisać sobie termin emisji. Odcinek 949 TVP1 pokaże w piątek, 4 września 2026 roku, o godzinie 18:25.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa rozgrywająca się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy, gdzie splatają się losy zamożnych rodzin i ich służby. Widzów przyciągają zarówno intrygi, jak i dopracowana scenografia, która dobrze oddaje klimat epoki. W kolejnych odcinkach oglądamy bohaterów pełnych tajemnic i niespełnionych pragnień. W obsadzie są między innymi:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)