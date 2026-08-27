W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" mieszkańcy wspierali Silvię, która po pogrzebie pułkownika była w fatalnym stanie. Lucia zaniepokoiła się, że Samuel nagle zniknął z czuwania, więc namówiła Carmen, by poszły do niego do mieszkania. Ich szybka reakcja uratowała mu życie, ale Samuel nie powiedział im całej prawdy. Zmyślił historię o napadzie i kradzieży rodzinnych klejnotów, choć wcześniej sam schował kosztowności w kuchni. Tymczasem Silvia zaczęła podejrzewać Javiera, a Susana napisała do Elviry o śmierci jej ojca. Czy te sekrety w końcu wyjdą na jaw?

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"Akacjowa 38" odc. 949 - streszczenie

Po tym, jak Silvia zabiła Blasco, postanawia odejść z Akacjowej. Zostawia przyjaciołom tylko list pożegnalny. Blanca i Diego przekazują Leonor radosną wiadomość o przeprowadzce nad morze, gdzie chcą zamieszkać z małym Moisesem. Swoje plany ma też Antonito, bo myśli o wyjeździe za granicę, żeby promować wycieraczki samochodowe. Lolita, która jest w Cabrahigo, nie widzi w tym nic złego i nie protestuje. Samuel z kolei ogłasza, że chce otworzyć galerię sztuki, a to może być dla niego nowy start.

"Akacjowa 38" odc. 949 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial od lat trzyma w napięciu fanów, którzy regularnie śledzą losy mieszkańców madryckiej kamienicy. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co u Silvii i Samuela, warto zapisać sobie termin emisji. Odcinek 949 TVP1 pokaże w piątek, 4 września 2026 roku, o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa rozgrywająca się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy, gdzie splatają się losy zamożnych rodzin i ich służby. Widzów przyciągają zarówno intrygi, jak i dopracowana scenografia, która dobrze oddaje klimat epoki. W kolejnych odcinkach oglądamy bohaterów pełnych tajemnic i niespełnionych pragnień. W obsadzie są między innymi:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)