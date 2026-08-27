"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 949

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-27 6:00

W odcinku 949 "Akacjowej 38" na mieszkańców czekają decyzje, które sporo namieszają. Samuel zdradzi, jaki ma plan na swoją przyszłość, a jedna z bohaterek zrobi krok, którego nikt się nie spodziewa. Emocji i napięcia na Akacjowej na pewno nie zabraknie.

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Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" mieszkańcy wspierali Silvię, która po pogrzebie pułkownika była w fatalnym stanie. Lucia zaniepokoiła się, że Samuel nagle zniknął z czuwania, więc namówiła Carmen, by poszły do niego do mieszkania. Ich szybka reakcja uratowała mu życie, ale Samuel nie powiedział im całej prawdy. Zmyślił historię o napadzie i kradzieży rodzinnych klejnotów, choć wcześniej sam schował kosztowności w kuchni. Tymczasem Silvia zaczęła podejrzewać Javiera, a Susana napisała do Elviry o śmierci jej ojca. Czy te sekrety w końcu wyjdą na jaw?

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"Akacjowa 38" odc. 949 - streszczenie

Po tym, jak Silvia zabiła Blasco, postanawia odejść z Akacjowej. Zostawia przyjaciołom tylko list pożegnalny. Blanca i Diego przekazują Leonor radosną wiadomość o przeprowadzce nad morze, gdzie chcą zamieszkać z małym Moisesem. Swoje plany ma też Antonito, bo myśli o wyjeździe za granicę, żeby promować wycieraczki samochodowe. Lolita, która jest w Cabrahigo, nie widzi w tym nic złego i nie protestuje. Samuel z kolei ogłasza, że chce otworzyć galerię sztuki, a to może być dla niego nowy start.

"Akacjowa 38" odc. 949 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial od lat trzyma w napięciu fanów, którzy regularnie śledzą losy mieszkańców madryckiej kamienicy. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co u Silvii i Samuela, warto zapisać sobie termin emisji. Odcinek 949 TVP1 pokaże w piątek, 4 września 2026 roku, o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa rozgrywająca się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy, gdzie splatają się losy zamożnych rodzin i ich służby. Widzów przyciągają zarówno intrygi, jak i dopracowana scenografia, która dobrze oddaje klimat epoki. W kolejnych odcinkach oglądamy bohaterów pełnych tajemnic i niespełnionych pragnień. W obsadzie są między innymi:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Akacjowa 38: streszczenie odcinka 944
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Rolki

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie