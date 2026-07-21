"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 921

U bohaterów ostatnio zaszło mnóstwo zmian, a w serialu "Akacjowa 38" pojawił się nowy stróż Cesareo, który od razu dał się poznać jako wyjątkowo surowy służbista o konserwatywnych poglądach. Blanca dokonała wstrząsającego odkrycia w bagażu Samuela, gdzie odnalazła przedmioty należące do jego ojca, co wzbudziło w niej poważne podejrzenia o dokonanie zbrodni. Choć Samuel usilnie starał się zapewnić Felipe o swojej niewinności, sytuacja wokół tej tajemnicy stawała się coraz trudniejsza. W międzyczasie Trini motywowała Ramona do wystąpienia podczas otwarcia corocznego festynu w Cabrahigo. Lucia natomiast zaplanowała wyjazd do Salamanki w celu konfrontacji z wujem. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnej odsłonie tej opowieści?

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"Akacjowa 38" odc. 921 - streszczenie

Ramon poświęca swój czas na staranne przygotowanie przemówienia, które zaplanowano na otwarcie festynu w Cabrahigo. W tym samym czasie policja, nowy stróż oraz ludzie specjalnie opłaceni przez Ramona prowadzą intensywne poszukiwania Silvii. Diego wciąż nie potrafi uwierzyć w słowa swojego brata, który usilnie przekonuje go, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią ojca. Flora podejmuje niespodziewany krok i oddaje klucz do Deliciosy Hindusowi, planującemu wymierzyć karę El Penie za jego wcześniejsze świętokradztwo. Z kolei Lucia decyduje się na wyjazd do Salamanki, aby tam wyjaśnić pewne sprawy podczas bezpośredniej rozmowy ze swoim chrzestnym.

"Akacjowa 38" odc. 921 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Przygody bohaterów hiszpańskiej produkcji od dłuższego czasu przyciągają przed ekrany stałą grupę odbiorców, którzy z uwagą obserwują codzienne perypetie w Madrycie. Emisje odbywają się regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić rozwój poszczególnych wątków. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby poznać dalszy ciąg sporów i poszukiwań prowadzonych przez mieszkańców kamienicy. Nowy, 921. odcinek serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć 28 lipca 2026 o godzinie 18:25 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska opowieść kostiumowa, która przenosi nas do barwnego, ale też pełnego podziałów Madrytu z początków ubiegłego wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy spotykają się przedstawiciele różnych sfer, a ich wzajemne relacje często prowadzą do nieoczekiwanych dramatów i romansów. Widzowie polubili ten serial przede wszystkim za dbałość o szczegóły historyczne oraz bardzo wyraziste postacie, które skrywają przed sąsiadami wiele mrocznych sekretów. To jedna z tych produkcji, przy których trudno się nudzić ze względu na dynamicznie rozwijającą się akcję. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)