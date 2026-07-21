"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 921

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-21 8:53

W 921. odcinku serialu „Akacjowa 38” Ramon intensywnie pracuje nad tekstem, który wygłosi podczas uroczystego otwarcia festynu w Cabrahigo. Choć to ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności, w tle trwają gorączkowe poszukiwania zaginionej Silvii z udziałem policji i wynajętych osób. Atmosfera między braćmi staje się coraz gęstsza, gdyż jeden z nich otwarcie podważa uczciwość drugiego w sprawie rodzinnej tragedii sprzed lat.

U bohaterów ostatnio zaszło mnóstwo zmian, a w serialu "Akacjowa 38" pojawił się nowy stróż Cesareo, który od razu dał się poznać jako wyjątkowo surowy służbista o konserwatywnych poglądach. Blanca dokonała wstrząsającego odkrycia w bagażu Samuela, gdzie odnalazła przedmioty należące do jego ojca, co wzbudziło w niej poważne podejrzenia o dokonanie zbrodni. Choć Samuel usilnie starał się zapewnić Felipe o swojej niewinności, sytuacja wokół tej tajemnicy stawała się coraz trudniejsza. W międzyczasie Trini motywowała Ramona do wystąpienia podczas otwarcia corocznego festynu w Cabrahigo. Lucia natomiast zaplanowała wyjazd do Salamanki w celu konfrontacji z wujem. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnej odsłonie tej opowieści?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Akacjowa 38" odc. 921 - streszczenie

Ramon poświęca swój czas na staranne przygotowanie przemówienia, które zaplanowano na otwarcie festynu w Cabrahigo. W tym samym czasie policja, nowy stróż oraz ludzie specjalnie opłaceni przez Ramona prowadzą intensywne poszukiwania Silvii. Diego wciąż nie potrafi uwierzyć w słowa swojego brata, który usilnie przekonuje go, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią ojca. Flora podejmuje niespodziewany krok i oddaje klucz do Deliciosy Hindusowi, planującemu wymierzyć karę El Penie za jego wcześniejsze świętokradztwo. Z kolei Lucia decyduje się na wyjazd do Salamanki, aby tam wyjaśnić pewne sprawy podczas bezpośredniej rozmowy ze swoim chrzestnym.

"Akacjowa 38" odc. 921 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Przygody bohaterów hiszpańskiej produkcji od dłuższego czasu przyciągają przed ekrany stałą grupę odbiorców, którzy z uwagą obserwują codzienne perypetie w Madrycie. Emisje odbywają się regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić rozwój poszczególnych wątków. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby poznać dalszy ciąg sporów i poszukiwań prowadzonych przez mieszkańców kamienicy. Nowy, 921. odcinek serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć 28 lipca 2026 o godzinie 18:25 na antenie TVP1.

Polecany artykuł:

Tak wygląda casting do „Love is Blind: Polska 2”. O to zapyta Netflix

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska opowieść kostiumowa, która przenosi nas do barwnego, ale też pełnego podziałów Madrytu z początków ubiegłego wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy spotykają się przedstawiciele różnych sfer, a ich wzajemne relacje często prowadzą do nieoczekiwanych dramatów i romansów. Widzowie polubili ten serial przede wszystkim za dbałość o szczegóły historyczne oraz bardzo wyraziste postacie, które skrywają przed sąsiadami wiele mrocznych sekretów. To jedna z tych produkcji, przy których trudno się nudzić ze względu na dynamicznie rozwijającą się akcję. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Kobieta o ciemnych, kręconych włosach rozmawia z mężczyzną. O streszczeniu 921 odcinka Akacjowa 38 przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 7
Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie