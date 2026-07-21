"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 921

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U bohaterów ostatnio zaszło mnóstwo zmian, a w serialu "Akacjowa 38" pojawił się nowy stróż Cesareo, który od razu dał się poznać jako wyjątkowo surowy służbista o konserwatywnych poglądach. Blanca dokonała wstrząsającego odkrycia w bagażu Samuela, gdzie odnalazła przedmioty należące do jego ojca, co wzbudziło w niej poważne podejrzenia o dokonanie zbrodni. Choć Samuel usilnie starał się zapewnić Felipe o swojej niewinności, sytuacja wokół tej tajemnicy stawała się coraz trudniejsza. W międzyczasie Trini motywowała Ramona do wystąpienia podczas otwarcia corocznego festynu w Cabrahigo. Lucia natomiast zaplanowała wyjazd do Salamanki w celu konfrontacji z wujem. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnej odsłonie tej opowieści?
"Akacjowa 38" odc. 921 - streszczenie
Ramon poświęca swój czas na staranne przygotowanie przemówienia, które zaplanowano na otwarcie festynu w Cabrahigo. W tym samym czasie policja, nowy stróż oraz ludzie specjalnie opłaceni przez Ramona prowadzą intensywne poszukiwania Silvii. Diego wciąż nie potrafi uwierzyć w słowa swojego brata, który usilnie przekonuje go, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią ojca. Flora podejmuje niespodziewany krok i oddaje klucz do Deliciosy Hindusowi, planującemu wymierzyć karę El Penie za jego wcześniejsze świętokradztwo. Z kolei Lucia decyduje się na wyjazd do Salamanki, aby tam wyjaśnić pewne sprawy podczas bezpośredniej rozmowy ze swoim chrzestnym.
"Akacjowa 38" odc. 921 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Przygody bohaterów hiszpańskiej produkcji od dłuższego czasu przyciągają przed ekrany stałą grupę odbiorców, którzy z uwagą obserwują codzienne perypetie w Madrycie. Emisje odbywają się regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić rozwój poszczególnych wątków. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby poznać dalszy ciąg sporów i poszukiwań prowadzonych przez mieszkańców kamienicy. Nowy, 921. odcinek serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć 28 lipca 2026 o godzinie 18:25 na antenie TVP1.
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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska opowieść kostiumowa, która przenosi nas do barwnego, ale też pełnego podziałów Madrytu z początków ubiegłego wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy spotykają się przedstawiciele różnych sfer, a ich wzajemne relacje często prowadzą do nieoczekiwanych dramatów i romansów. Widzowie polubili ten serial przede wszystkim za dbałość o szczegóły historyczne oraz bardzo wyraziste postacie, które skrywają przed sąsiadami wiele mrocznych sekretów. To jedna z tych produkcji, przy których trudno się nudzić ze względu na dynamicznie rozwijającą się akcję. Obsada tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)