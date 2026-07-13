"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 916

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" działo się naprawdę sporo, a minione wydarzenia przyniosły wiele nieoczekiwanych sytuacji. Silvia powróciła z Włoch, a pułkownik zamierzał wyznać jej prawdę o utracie wzroku, choć ostatecznie skupił się na liście od córki, który dawał nadzieję na pojednanie. El Pena wyjawił Florze przerażającą prawdę o swoich zatargach z Hindusami, przez które nad jego życiem zawisło widmo śmierci. Równolegle Celia przedstawiła Silvii swoją kuzynkę Lucíę, mając ogromną nadzieję na to, że obie panie szybko się ze sobą zaprzyjaźnią. Najwięcej niepokoju wywołały jednak działania Blanki, która podstępem zdobyła adres doktora Pallero, u którego Úrsula ukryła Moisesa, lecz wysłany tam Riera odnalazł jedynie martwe ciało medyka. Był to czas pełen trudnych wyznań i mrocznych odkryć, które znacząco wpłynęły na sytuację na słynnej ulicy.

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"Akacjowa 38" odc. 916 - streszczenie

Państwo Palacios niespodziewanie wracają z Paryża cztery dni wcześniej, co wywołuje ogromne zamieszanie wśród służby. Personel w pośpiechu usuwa ślady hucznej imprezy, którą zorganizował w domu pod nieobecność właścicieli. Braki w zapasach jedzenia i trunków pracownicy tłumaczą wsparciem dla osób poszkodowanych przez powódź w Naveros. Tymczasem Silvia wciąż nie zdaje sobie sprawy, że pułkownik Valverde stopniowo traci wzrok. Jego chłodne i nietypowe nastawienie kobieta błędnie interpretuje jako wynik wyrzutów sumienia, jakie mężczyzna ma mieć wobec własnej rodziny. W tym samym czasie postrzelony Riera spotyka się z Blanką oraz Diegiem i wyznaje im, że doktor Pallero zginął z rąk płatnych morderców. Z jego relacji wynika również, że mały Moises zniknął bez śladu, co stawia bohaterów w niezwykle trudnym położeniu.

"Akacjowa 38" odc. 916 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na każdą informację dotyczącą dalszych losów mieszkańców madryckiej kamienicy. Produkcja utrzymuje stałe miejsce w ramówce, dzięki czemu fani mogą regularnie śledzić skomplikowane intrygi i życie towarzyskie bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się bardzo dynamicznie ze względu na nagłe zwroty akcji w wątku Blanki i Diega. Nowe wydarzenia będzie można zobaczyć już niedługo w paśmie popołudniowym. Premiera odcinka numer 916 została zaplanowana na 21 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to barwna opowieść, która przenosi nas do słonecznego Madrytu z początków ubiegłego stulecia. Losy mieszkańców kamienicy są pełne tajemnic, a granice między poszczególnymi klasami społecznymi często zostają wystawione na próbę. Ten hiszpański tytuł błyskawicznie zdobył u nas dużą popularność, bo potrafi przyciągnąć uwagę ciekawym tłem historycznym i dobrze zarysowanymi postaciami. Jeśli szukacie w telewizji klasycznych dramatów i skomplikowanych relacji międzyludzkich, ta produkcja z pewnością przypadnie Wam do gustu. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)