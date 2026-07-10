"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 982

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły sporo zamieszania w relacjach między postaciami, które próbowały wybrnąć z niełatwych sytuacji. Aynur i Sinan przygotowali się do mistyfikacji polegającej na udawanych zaręczynach, co miało na celu zmylenie matki prokuratora przed jej planowanym wyjazdem do Ameryki. Mimo że wszystko było tylko grą, Sinan postanowił oświadczyć się kobiecie w niezwykle romantyczny sposób inspirowany sceną z jej ulubionej książki, co wzbudziło w Adalet szczere obawy o jego prawdziwe uczucia. W tym samym czasie Nana zmagała się z silnym ukłuciem zazdrości o nową klientkę, która ucieleśniała ideał marzeń Poyraza. Z kolei u Ibrahima zrobiło się naprawdę niebezpiecznie, gdy odebrał on telefon z anonimowymi pogróżkami. Wątki te rzuciły zupełnie nowe światło na dotychczasowy układ sił, dlatego warto sprawdzić, co wydarzy się dalej.

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"Dziedzictwo" odc. 982 - streszczenie

Nana ma coraz większy problem z opanowaniem niechęci do Ecem, której towarzystwo wyraźnie psuje jej humor przy każdej okazji. Powodem tego napięcia jest Poyraz, o którego bohaterka staje się coraz bardziej zazdrosna, choć bardzo stara się ukryć swoje prawdziwe odczucia przed otoczeniem. W tym samym czasie Sinan i Aynur świętują swoje zaręczyny, wymieniając się przy tym upominkami o dużym znaczeniu sentymentalnym. Choć oboje oficjalnie utrzymują, że ich związek to jedynie zaplanowana gra, w rzeczywistości zaczynają dostrzegać łączącą ich wyjątkową więź. Sytuacja Ibrahima staje się niebezpieczna, ponieważ mężczyzna otrzymuje kolejne groźby, a Czarna jest przekonana, że stoi za nimi jej mąż. Na koniec Ecem zupełnie przypadkiem poznaje prawdę o tym, że relacja Nany i Poyraza jest jedynie fikcją stworzoną na potrzeby chwili.

"Dziedzictwo" odc. 982 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów ulubionych postaci wymaga od nas regularnego zasiadania przed ekranami telewizorów o konkretnych porach wyznaczonych przez nadawcę. Telewizja Polska dba o to, by przygody Nany i Poyraza były dostępne dla szerokiego grona odbiorców w stałym, popołudniowym paśmie. Warto wcześniej zaplanować sobie czas wolny tak, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów tej produkcji. Kolejne perypetie zostaną pokazane już niebawem w ramówce pierwszego kanału publicznego nadawcy. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to jedna z tych tureckich produkcji, która potrafi przyciągnąć uwagę zawiłymi wątkami miłosnymi i trudnymi do wyjaśnienia rodzinnymi tajemnicami. Choć na początku skupialiśmy się na walce Seher o małego Yusufa, to po wielu tragicznych zwrotach akcji punkt ciężkości przeniósł się na zupełnie nowe postacie. Obecnie kibicujemy głównie Nanie, która po stracie bliskich i bolesnych doświadczeniach próbuje ułożyć sobie życie u boku Poyraza. To opowieść o tym, jak bolesna przeszłość może powoli ustąpić miejsca nowym uczuciom, jeśli tylko bohaterowie dadzą sobie na to szansę. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)