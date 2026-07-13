Półfinaliści MŚ 2026 i ich dorobek. Kto ma największe szanse na triumf?

Argentyna na czele statystyk

Najbardziej utytułowaną drużyną wśród uczestników półfinałów jest Argentyna. Reprezentacja tego kraju trzykrotnie zdobywała tytuł mistrza świata, co miało miejsce w 1978, 1986 i 2022 roku. Argentyńczycy grali w finałach łącznie sześć razy, doznając porażek w latach 1930, 1990 i 2014.

Co ciekawe, Argentyna za każdym razem, gdy docierała do półfinału, ostatecznie meldowała się w decydującym starciu. Obecny turniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku jest ich 19. mundialem w historii. Ich środowym rywalem w meczu o finał w Atlancie będzie Anglia.

Jak wypadają reprezentacje z Europy?

Reprezentacja Francji może poszczycić się dwoma złotymi medalami mistrzostw świata. Triumfowali oni w 1998 roku przed własną publicznością oraz w 2018 roku w Rosji. Łącznie siedmiokrotnie meldowali się w półfinałach, dwa razy przegrywając mecze o złoto (2006, 2022) i dwukrotnie zdobywając brąz (1958, 1986). W 1982 roku zajęli czwartą lokatę, ulegając reprezentacji Polski.

Anglia oraz Hiszpania mają na swoim koncie po jednym tytule mistrzowskim. Anglicy wygrali mundial na własnym terenie w 1966 roku, a Hiszpanie sięgnęli po puchar w 2010 roku w RPA. W nadchodzącym spotkaniu półfinałowym, które odbędzie się we wtorek w Arlington w Teksasie, Hiszpania zmierzy się z Francją.