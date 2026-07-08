"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 980

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" skupiły się na powrocie Poyraza i Nany do domu, co jednak wcale nie oznaczało końca ich rodzinnych kłopotów. Cennet bez ogródek oświadczyła Nanie, że jej małżeństwo z synem wciąż uważała za pomyłkę, a w tym samym czasie Sinan i Aynur definitywnie zakończyli swój udawany związek. Ibrahim starał się za to naprawić relację z Czarną, obiecując jej wielką przemianę w celu ponownego odzyskania miłości oraz zaufania. Doszło także do ostrej kłótni między Canselem a Semihem, podczas której na jaw wyszło, że mężczyzna zakochał się w nowo zatrudnionej Nanie. Chociaż Poyraz mocno martwił się o zapewnienie godnego bytu Yusufowi i Nanie, los niespodziewanie podał mu pomocną dłoń dzięki lukratywnej ofercie zawodowej. Warto zatem sprawdzić, jak rozwiną się te wszystkie skomplikowane wątki już za moment.
"Dziedzictwo" odc. 980 - streszczenie
Poyraz spędza czas w warsztacie na projektowaniu mebli do pokoju dziecięcego, a w międzyczasie tworzy szkic przedstawiający Nanę. Kiedy kobieta zauważa rysunek i dopytuje o postać na papierze, mężczyzna próbuje obrócić wszystko w żart, twierdząc, że to portret jego ideału, który jest zupełnym przeciwieństwem Nany. Chwilę później w warsztacie zjawia się nowa klientka, Ecem, która idealnie pasuje do opisu przedstawionego przez Poyraza. Szybkie nawiązanie nici porozumienia między tą dwójką wzbudza w Nanie silne poczucie zazdrości i dyskomfortu. W innym wątku Sinan i Aynur realizują swój plan i inscenizują kłótnię, która ostatecznie przybiera niespodziewany obrót i kończy się oświadczynami. Z kolei Ibrahim, mimo chęci zmiany swojego zachowania na lepsze, zostaje całkowicie zaskoczony informacją o tym, że Czarna zdążyła już złożyć pozew o rozwód.
"Dziedzictwo" odc. 980 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Planowanie popołudnia z ulubioną produkcją to dla wielu stały punkt dnia, pozwalający na chwilę relaksu przy ciekawych wątkach obyczajowych. Serial jest emitowany regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić losy wszystkich bohaterów. Warto ustawić sobie przypomnienie w telefonie lub sprawdzić program telewizyjny, aby nie spóźnić się na początek emisji. Odcinek numer 980 zostanie wyemitowany już 16 lipca 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TVP1 o godzinie 16:00.
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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie wciągającej historii o trudnej miłości i rodzinnych perypetiach prosto z Turcji, ten tytuł jest strzałem w dziesiątkę. Choć na początku śledziliśmy losy Seher i Yamana, z czasem fabuła nieźle się rozkręciła, wprowadzając nowe postacie, które szybko zdobyły sympatię widzów. Obecnie najwięcej dzieje się wokół Nany i Poryaza, których relacja po wielu trudnych chwilach wreszcie zaczęła zmierzać w bezpieczną stronę. To jedna z tych produkcji, w której tajemnice z przeszłości zawsze w końcu wychodzą na jaw, mieszając w życiu bohaterów. W serialu występują:
- - Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- - Sila Turkoglu (jako Seher)
- - Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- - Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- - Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- - Gulderen Guler (jako Kiraz)
- - Binnaz Ekren (jako Adalet)
- - Omer Gecu (jako Cenger)
- - Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- - Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- - Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- - Hilal Yildiz (jako Zuhal)