"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 980

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" skupiły się na powrocie Poyraza i Nany do domu, co jednak wcale nie oznaczało końca ich rodzinnych kłopotów. Cennet bez ogródek oświadczyła Nanie, że jej małżeństwo z synem wciąż uważała za pomyłkę, a w tym samym czasie Sinan i Aynur definitywnie zakończyli swój udawany związek. Ibrahim starał się za to naprawić relację z Czarną, obiecując jej wielką przemianę w celu ponownego odzyskania miłości oraz zaufania. Doszło także do ostrej kłótni między Canselem a Semihem, podczas której na jaw wyszło, że mężczyzna zakochał się w nowo zatrudnionej Nanie. Chociaż Poyraz mocno martwił się o zapewnienie godnego bytu Yusufowi i Nanie, los niespodziewanie podał mu pomocną dłoń dzięki lukratywnej ofercie zawodowej. Warto zatem sprawdzić, jak rozwiną się te wszystkie skomplikowane wątki już za moment.

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"Dziedzictwo" odc. 980 - streszczenie

Poyraz spędza czas w warsztacie na projektowaniu mebli do pokoju dziecięcego, a w międzyczasie tworzy szkic przedstawiający Nanę. Kiedy kobieta zauważa rysunek i dopytuje o postać na papierze, mężczyzna próbuje obrócić wszystko w żart, twierdząc, że to portret jego ideału, który jest zupełnym przeciwieństwem Nany. Chwilę później w warsztacie zjawia się nowa klientka, Ecem, która idealnie pasuje do opisu przedstawionego przez Poyraza. Szybkie nawiązanie nici porozumienia między tą dwójką wzbudza w Nanie silne poczucie zazdrości i dyskomfortu. W innym wątku Sinan i Aynur realizują swój plan i inscenizują kłótnię, która ostatecznie przybiera niespodziewany obrót i kończy się oświadczynami. Z kolei Ibrahim, mimo chęci zmiany swojego zachowania na lepsze, zostaje całkowicie zaskoczony informacją o tym, że Czarna zdążyła już złożyć pozew o rozwód.

"Dziedzictwo" odc. 980 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planowanie popołudnia z ulubioną produkcją to dla wielu stały punkt dnia, pozwalający na chwilę relaksu przy ciekawych wątkach obyczajowych. Serial jest emitowany regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić losy wszystkich bohaterów. Warto ustawić sobie przypomnienie w telefonie lub sprawdzić program telewizyjny, aby nie spóźnić się na początek emisji. Odcinek numer 980 zostanie wyemitowany już 16 lipca 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie wciągającej historii o trudnej miłości i rodzinnych perypetiach prosto z Turcji, ten tytuł jest strzałem w dziesiątkę. Choć na początku śledziliśmy losy Seher i Yamana, z czasem fabuła nieźle się rozkręciła, wprowadzając nowe postacie, które szybko zdobyły sympatię widzów. Obecnie najwięcej dzieje się wokół Nany i Poryaza, których relacja po wielu trudnych chwilach wreszcie zaczęła zmierzać w bezpieczną stronę. To jedna z tych produkcji, w której tajemnice z przeszłości zawsze w końcu wychodzą na jaw, mieszając w życiu bohaterów. W serialu występują:

- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

- Sila Turkoglu (jako Seher)

- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

- Gulderen Guler (jako Kiraz)

- Binnaz Ekren (jako Adalet)

- Omer Gecu (jako Cenger)

- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

- Gulay Ozdem (jako Ikbal)

- Ferda Isil (jako Sultan Hala)

- Hilal Yildiz (jako Zuhal)