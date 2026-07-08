"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 913

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły sporo dramatycznych momentów, które wywróciły codzienność bohaterów do góry nogami. El Pena zmagał się z nową rolą właściciela kawiarni La Deliciosa, podczas gdy Paquito nie potrafił ukryć żalu do Flory za to, że wcześniej ukrywała przed nim prawdę o swojej sytuacji. W tym samym czasie Diego i Blanca drżeli o swoją przyszłość, gdyż po nieudanym porwaniu Ursuli odnalezienie Jesusa stało się dla nich jeszcze trudniejsze. Najbardziej wstrząsający okazał się jednak wątek pułkownika Valverde, który wyznał Agustinie, że traci wzrok i w przypływie rozpaczy targnął się na swoje życie. Na szczęście służąca w porę zainterweniowała, ratując oficera przed popełnieniem tragicznego w skutkach błędu. Czas zatem przekonać się, jakie będą konsekwencje tych wszystkich zdarzeń w kolejnym odcinku.

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"Akacjowa 38" odc. 913 - streszczenie

El Pena otwiera się przed Inigo oraz Florą i wyznaje im, że jest synem badacza Cervery. Okazuje się, że mężczyzna nigdy nie cierpiał na amnezję, a jedynie udawał utratę pamięci, by uniknąć rozpoznania przez prześladowcę. Z tego powodu świadomie pozwolił, aby ktoś inny posługiwał się jego danymi. Tymczasem w innej części miasta nagle znika doktor Pallero, co sprawia, że Blanca ponownie popada w stan odrętwienia. Z kolei Agustina przekazuje Felipe niepokojące wieści o pogarszającym się zdrowiu Artura, który traci wzrok. Kobieta drży o swoją przyszłość w kamienicy, obawiając się zwolnienia przez narastające kłopoty gospodarza. Na koniec Rosina wydaje Jacinto polecenie zlikwidowania uprawy dziwnych ziół, które sprawiały, że wszyscy okoliczni mieszkańcy miewają takie same sny.

"Akacjowa 38" odc. 913 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskich opowieści z pewnością nie będą chcieli przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców słynnej madryckiej kamienicy. Produkcja niezmiennie zajmuje stałe miejsce w ramówce, pozwalając śledzić codzienne perypetie i intrygi bohaterów. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby być na bieżąco z losem El Peny i pozostałych postaci. Premierowa emisja 913. odcinka została zaplanowana na 16 lipca 2026 roku o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie serialu, w którym kostiumy i scenografia przenoszą prosto do Madrytu z początku ubiegłego wieku, to ta produkcja jest strzałem w dziesiątkę. To klasyczna telenowela pełna niespodziewanych zwrotów akcji, gdzie życie bogatych mieszczan miesza się z losem ich służby. Widzowie uwielbiają tę historię za klimat dawnej Hiszpanii i postacie, które mimo upływu lat wciąż potrafią zaskoczyć swoimi sekretami. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wciągające dramaty rodzinne osadzone w historycznych realiach. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)