"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 865

W serialu "Akacjowa 38" ostatnie wydarzenia wstrząsnęły całą okolicą, pozostawiając mieszkańców w głębokim szoku i smutku. Postrzelony Martin niestety zmarł, a rozwścieczeni robotnicy ruszyli do gwałtownego ataku na gwardzistów, co doprowadziło do bitwy na ulicach. Podczas tych dramatycznych starć opłakująca męża Casilda została uderzona przez żołnierza i straciła przytomność, jednak Fabianie udało się sprowadzić do niej lekarza. Arturo, drżąc o bezpieczeństwo ukochanej Silvii, zdecydował się opuścić dom mimo czyhających wszędzie zagrożeń. Leonor przybliżyła przejętemu Inigo historię wielkiej miłości Martina i Casildy, a Flora przestała ukrywać swoje uczucia do Liberta. Po tak burzliwych chwilach nadszedł moment, by przekonać się, co jeszcze przygotował los dla mieszkańców tej słynnej kamienicy.

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"Akacjowa 38" odc. 865 - streszczenie

Podczas próby wydostania się z dzielnicy pułkownik Valverde zostaje niespodziewanie zaatakowany przez żołnierza i w wyniku odniesionych obrażeń traci przytomność. Nieprzytomnego mężczyznę odnajduje Felipe, który decyduje się przenieść go do swojego domu, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Ze względu na to, że gospodarz dysponuje oficjalną rządową przepustką, ranny pułkownik prosi go o dostarczenie pod wskazany adres bardzo ważnego listu. W tym samym czasie Inigo zbiera się na odwagę i wyznaje Leonor swoje prawdziwe uczucia, a ich intymny moment przypadkiem dostrzega Liberto. Z kolei pogrążony w smutku Servando żegna się ze zmarłym Martinem i obiecuje mu, że otoczy opieką Casildę, której sytuacja zdrowotna nadal budzi niepokój. Niepokój panuje również u Blanki, u której pojawia się krwawienie, co zmusza Samuela do pośpiesznego szukania lekarza w całej okolicy.

"Akacjowa 38" odc. 865 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskiej produkcji mogą przygotować się na kolejną odsłonę opowieści już na początku przyszłego tygodnia. Telewizja Polska dba o to, by przygody mieszkańców madryckiej kamienicy były emitowane regularnie w stałym paśmie programowym. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce stacji w poniedziałek. "Akacjowa 38" odc. 865 zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ten popularny tytuł to klasyczna hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do słonecznego Madrytu z początków dwudziestego wieku. Fabuła koncentruje się na życiu lokatorów kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie codzienne intrygi i skomplikowane relacje międzyludzkie są na porządku dziennym. Produkcja zachwyca dbałością o detale historyczne oraz pięknymi kostiumami, które idealnie oddają klimat tamtej epoki. Serial zdobył w naszym kraju status hitu, przyciągając przed ekrany osoby lubiące historie o wielkich namiętnościach i nagłych zwrotach akcji. W obsadzie tego serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)