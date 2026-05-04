"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 915

W ostatniej odsłonie serialu "Dziedzictwo" losy bohaterów splotły się w wyjątkowo dramatyczny sposób, wystawiając ich na wyjątkowo ciężką próbę. Poyraz, czytając przy grobie żony Tekina zapisane przez niego słowa, uświadomił sobie swoje głębokie uczucie do Nany, co jednak wywołało w nim falę niekontrolowanej złości. Kobieta nie potrafiła zrozumieć powodów jego nagłej nieuprzejmości, podczas gdy Sinan obmyślił sprytny sposób na zawiadomienie prokurator Leyli o miejscu swojego uwięzienia. Chociaż pomoc w końcu dotarła do przetrzymywanej Aynur, doszło do tragedii, ponieważ Sinan bohatersko osłonił towarzyszkę przed strzałem Hakana i sam został ciężko ranny. Powrót poszkodowanych skomplikowała dodatkowo nagła usterka auta, która zmusiła wszystkich do spędzenia nocy pod gołym niebem. Jakie zatem będą dalsze konsekwencje tych bolesnych wydarzeń?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

"Dziedzictwo" odc. 915 - streszczenie

Trucizna w końcu odzyskuje przytomność, jednak mimo tego przełomu wciąż nie ma z nim żadnego kontaktu. Tymczasem Poyraz dochodzi do wniosku, że darzy Nanę głębszym uczuciem, co skłania go do podjęcia radykalnych kroków w celu zdystansowania się od kobiety. Bohater zastanawia się nawet nad zwolnieniem jej z warsztatu, ale ostatecznie nie znajduje w sobie dość siły, by to zrobić. Nana zupełnie inaczej interpretuje jego chłodne zachowanie, będąc przekonaną, że wynika ono jedynie z żałoby po śmierci pana Tekina. Równolegle Aynur z wielką niecierpliwością wyczekuje wieści ze szpitala, gdzie trwa operacja Sinana, a Ferit próbuje wpaść na trop człowieka odpowiedzialnego za napaść na Ayse.

"Dziedzictwo" odc. 915 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych zwrotów akcji w tej opowieści, warto zarezerwować sobie czas po południu. Serial przyciąga przed ekrany rzesze widzów, którzy z uwagą śledzą losy swoich ulubionych postaci. Każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące relacji między bohaterami oraz ich trudnej przeszłości. Produkcja jest regularnie emitowana na antenie publicznego nadawcy w dni powszednie. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 maja 2026 o godzinie 16:05 w TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to jedna z tych tureckich produkcji, które potrafią całkowicie wciągnąć swoją wielowątkową historią pełną rodzinnych tajemnic. Przez lata obserwowaliśmy ogromne zmiany w życiu głównych bohaterów, od tragicznych strat po próby budowania wszystkiego na nowo. Obecnie fabuła skupia się na relacji Nany i Poyraza, która rozwija się w zupełnie innych okolicznościach niż początkowe losy Yamana i Seher. To idealna propozycja dla osób szukających w telewizji historii o szukaniu bezpiecznej przystani i emocjonalnym odkupieniu. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)