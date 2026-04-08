"Akacjowa 38", odcinek 847: Ursula sugeruje Samuelowi, by raz na zawsze pozbył się brata

W ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" byliśmy świadkami prawdziwego rollercoastera uczuć i intryg. Podczas gdy Inigo, nie kryjąc swoich uczuć, spotkał się z odrzuceniem i upokorzeniem ze strony Leonor, ona sama postanowiła skupić się na pisaniu nowej powieści, by nadać swojemu życiu nowy kierunek. Z kolei Samuel, podsycany przez Ursulę, coraz śmielej marzył o tym, by Blanca stała się jego prawdziwą żoną. W La Deliciosa interes kręcił się wyśmienicie, choć obok legalnych zysków pojawiły się też mniej oficjalne zamówienia na przemycany szampan i chiński jedwab. Na tle tych wydarzeń Diego podjął decyzję o opuszczeniu Huertas i wyjeździe do kopalni. Który z tych wątków okaże się kluczowy dla przyszłych wydarzeń?

"Akacjowa 38" odc. 847 - streszczenie

Samuel przechodzi przez trudne chwile, czując się zaniedbany przez ojca, który całą swoją uwagę poświęca choremu Diegowi. Dodatkowo Blanca utrzymuje go na dystans, co potęguje jego frustrację. Pomimo narastającego gniewu, Samuel kategorycznie odrzuca sugestię Ursuli, aby trwale wyeliminować swojego brata. W międzyczasie Leonor zwraca się do Iniga z prośbą o zapoznanie się z początkowymi fragmentami biografii, którą pisze o swoim ojcu, ceniąc sobie jego zdanie. Niespodziewanie, generał Zavala publicznie prosi Silvię Reyes o rękę, a ona, zaskoczona oświadczynami, prosi o czas do namysłu.

"Akacjowa 38" odc. 847 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Z pewnością wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że premiera odcinka jest już zaplanowana. Najnowszy, 847. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 15 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowy hit prosto ze słonecznej Hiszpanii, który zabiera nas w podróż do Madrytu z początku XX wieku. Serial zyskał w Polsce rzeszę wiernych fanów, którzy z zapartym tchem śledzą splatające się losy bogatych i biednych mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy. Produkcja wciąga widzów w świat intryg, zakazanych romansów i rodzinnych dramatów, gdzie każdy skrywa jakieś tajemnice. Niezmiennie od lat telenowela zachwyca scenariuszem pełnym zwrotów akcji i świetną grą aktorską. W serialu występują m.in.: