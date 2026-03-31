Akacjowa 38, odcinek 841: zrozpaczony Diego pozoruje zdradę, by zmusić Blancę do odejścia

Emocje w serialu "Akacjowa 38" ostatnio sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwej dawki dramatycznych zwrotów akcji. Po tym, jak Diego wyrzucił Blancę z domu, ta znalazła nieoczekiwane schronienie u Rosiny, omijając męża i matkę. Równie burzliwie było u pułkownika Valverde, który w Ministerstwie Wojny odkrył, że Silvia przez cały czas go okłamywała. Mimo jej desperackich prób przekonania go o planowanym zamachu na przyszłego króla i wyznań miłości, Arturo pozostał niewzruszony i wyrzucił ją ze swojego mieszkania. Tyle bolesnych konfrontacji i ujawnionych kłamstw w jednym odcinku! Czego zatem możemy spodziewać się w dalszej części tej historii?

"Akacjowa 38" odc. 841 - streszczenie

Diego, chcąc odepchnąć od siebie Blancę, ucieka się do desperackiego kroku. Prosi Huertas, by udawała jego kochankę, licząc, że w ten sposób ukochana go znienawidzi. Plan się powodzi, a Blanca przyłapuje parę na gorącym uczynku. Mimo rozpaczy, Diego wierzy, że osiągnął swój cel i kobieta wróci do męża, gdzie będzie bezpieczna po jego nieuniknionej śmierci. Tymczasem w innej części Akacjowej, Susana dowiaduje się od Ursuli o nielegalnym handlu prowadzonym w La Deliciosie. Oburzona, grozi, że doniesie o funkcjonowaniu czarnego rynku odpowiednim władzom.

"Akacjowa 38" odc. 841 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek popularnej telenoweli z pewnością przyniesie wiele emocji i zwrotów akcji, na które fani czekają z zapartym tchem. Widzowie śledzący losy mieszkańców madryckiej kamienicy już teraz zastanawiają się, co wydarzy się dalej. Warto więc zapisać sobie datę i godzinę, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń. Premierowa emisja 841. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która podbiła serca polskiej publiczności, zabierając nas w podróż do Madrytu z początku XX wieku. Serial w mistrzowski sposób przedstawia historie i sekrety mieszkańców jednej kamienicy, gdzie losy bogatych mieszczan i ich służby nieustannie się przeplatają. To właśnie ta mieszanka dramatów, intryg i wielkich namiętności sprawiła, że telenowela stała się prawdziwym hitem TVP. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)

10