Akacjowa 38, odcinek 841: zrozpaczony Diego pozoruje zdradę, by zmusić Blancę do odejścia

Spis treści
Emocje w serialu "Akacjowa 38" ostatnio sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwej dawki dramatycznych zwrotów akcji. Po tym, jak Diego wyrzucił Blancę z domu, ta znalazła nieoczekiwane schronienie u Rosiny, omijając męża i matkę. Równie burzliwie było u pułkownika Valverde, który w Ministerstwie Wojny odkrył, że Silvia przez cały czas go okłamywała. Mimo jej desperackich prób przekonania go o planowanym zamachu na przyszłego króla i wyznań miłości, Arturo pozostał niewzruszony i wyrzucił ją ze swojego mieszkania. Tyle bolesnych konfrontacji i ujawnionych kłamstw w jednym odcinku! Czego zatem możemy spodziewać się w dalszej części tej historii?
"Akacjowa 38" odc. 841 - streszczenie
Diego, chcąc odepchnąć od siebie Blancę, ucieka się do desperackiego kroku. Prosi Huertas, by udawała jego kochankę, licząc, że w ten sposób ukochana go znienawidzi. Plan się powodzi, a Blanca przyłapuje parę na gorącym uczynku. Mimo rozpaczy, Diego wierzy, że osiągnął swój cel i kobieta wróci do męża, gdzie będzie bezpieczna po jego nieuniknionej śmierci. Tymczasem w innej części Akacjowej, Susana dowiaduje się od Ursuli o nielegalnym handlu prowadzonym w La Deliciosie. Oburzona, grozi, że doniesie o funkcjonowaniu czarnego rynku odpowiednim władzom.
"Akacjowa 38" odc. 841 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Nadchodzący odcinek popularnej telenoweli z pewnością przyniesie wiele emocji i zwrotów akcji, na które fani czekają z zapartym tchem. Widzowie śledzący losy mieszkańców madryckiej kamienicy już teraz zastanawiają się, co wydarzy się dalej. Warto więc zapisać sobie datę i godzinę, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń. Premierowa emisja 841. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która podbiła serca polskiej publiczności, zabierając nas w podróż do Madrytu z początku XX wieku. Serial w mistrzowski sposób przedstawia historie i sekrety mieszkańców jednej kamienicy, gdzie losy bogatych mieszczan i ich służby nieustannie się przeplatają. To właśnie ta mieszanka dramatów, intryg i wielkich namiętności sprawiła, że telenowela stała się prawdziwym hitem TVP. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)