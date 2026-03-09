"Akacjowa 38", odcinek 826: Na przyjęciu u Diega i Blanki pojawia się dawna kochanka Felipe

W serialu "Akacjowa 38" intrygi i tajemnice zdają się nie mieć końca, a ostatni odcinek tylko to potwierdził. Leonor zaczęła podejrzewać, że Inigo nie był z nią do końca szczery w sprawie przygód swojego ojca, co zasiało ziarno niepewności. Tymczasem na poddaszu postać pułkownika Valverde wywołała skrajne emocje, dzieląc mieszkańców. W cieniu tych wydarzeń Samuel zaakceptował niecny plan Ursuli wymierzony w Diega. Ten z kolei, mimo otrzymania wezwania do szpitala, był przekonany o swoim doskonałym zdrowiu. Zobaczmy, co przyniesie kolejny dzień na Akacjowej.

"Akacjowa 38" odc. 826 - streszczenie

Nad Inigo i Florą zbierają się czarne chmury, ponieważ ich sytuacja finansowa staje się coraz bardziej dramatyczna z powodu rosnących długów i braku klientów. W tym samym czasie z Paryża nadchodzą radosne wieści od szczęśliwej Marii Luisy. Z kolei Jaime zwraca się do Fabiany z prośbą, aby opowiedziała mu o Cayetanie, co kobieta czyni z wielkim smutkiem. Niespodziewany zwrot akcji następuje podczas przyjęcia u Diega i Blanki, w którym uczestniczą również Celia i Felipe. Na miejscu pojawia się Huertas Lopez, delegatka strajkujących związków zawodowych z kopalni złota, która okazuje się byłą kelnerką z La Deliciosy i dawną kochanką Felipe.

"Akacjowa 38" odc. 826 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jeśli zastanawiacie się, gdzie i kiedy śledzić nowe intrygi, spieszymy z odpowiedzią. Premierowa emisja 826. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w poniedziałek, 16 marca 2026, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, która z mistrzostwem przenosi widzów w realia Madrytu z początku XX wieku. Serial skupia się na losach mieszkańców jednej kamienicy, gdzie losy bogatych rodzin przeplatają się z życiem ich służby, tworząc mozaikę pełną intryg, sekretów i namiętności. Produkcja zdobyła serca polskiej publiczności dzięki wciągającej fabule, pięknym kostiumom i scenografii oraz znakomitej grze aktorskiej. W obsadzie tej uwielbianej przez widzów produkcji znaleźli się m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)