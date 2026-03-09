"Akacjowa 38", odcinek 826: Na przyjęciu u Diega i Blanki pojawia się dawna kochanka Felipe

Spis treści
W serialu "Akacjowa 38" intrygi i tajemnice zdają się nie mieć końca, a ostatni odcinek tylko to potwierdził. Leonor zaczęła podejrzewać, że Inigo nie był z nią do końca szczery w sprawie przygód swojego ojca, co zasiało ziarno niepewności. Tymczasem na poddaszu postać pułkownika Valverde wywołała skrajne emocje, dzieląc mieszkańców. W cieniu tych wydarzeń Samuel zaakceptował niecny plan Ursuli wymierzony w Diega. Ten z kolei, mimo otrzymania wezwania do szpitala, był przekonany o swoim doskonałym zdrowiu. Zobaczmy, co przyniesie kolejny dzień na Akacjowej.
"Akacjowa 38" odc. 826 - streszczenie
Nad Inigo i Florą zbierają się czarne chmury, ponieważ ich sytuacja finansowa staje się coraz bardziej dramatyczna z powodu rosnących długów i braku klientów. W tym samym czasie z Paryża nadchodzą radosne wieści od szczęśliwej Marii Luisy. Z kolei Jaime zwraca się do Fabiany z prośbą, aby opowiedziała mu o Cayetanie, co kobieta czyni z wielkim smutkiem. Niespodziewany zwrot akcji następuje podczas przyjęcia u Diega i Blanki, w którym uczestniczą również Celia i Felipe. Na miejscu pojawia się Huertas Lopez, delegatka strajkujących związków zawodowych z kopalni złota, która okazuje się byłą kelnerką z La Deliciosy i dawną kochanką Felipe.
"Akacjowa 38" odc. 826 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jeśli zastanawiacie się, gdzie i kiedy śledzić nowe intrygi, spieszymy z odpowiedzią. Premierowa emisja 826. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w poniedziałek, 16 marca 2026, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, która z mistrzostwem przenosi widzów w realia Madrytu z początku XX wieku. Serial skupia się na losach mieszkańców jednej kamienicy, gdzie losy bogatych rodzin przeplatają się z życiem ich służby, tworząc mozaikę pełną intryg, sekretów i namiętności. Produkcja zdobyła serca polskiej publiczności dzięki wciągającej fabule, pięknym kostiumom i scenografii oraz znakomitej grze aktorskiej. W obsadzie tej uwielbianej przez widzów produkcji znaleźli się m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)