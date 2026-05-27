Przechowujesz tak cytryny? Nic dziwnego, że szybko pleśnieją. Ten sposób przetrzymywania przedłuży ich świeżość

Twoje cytryny szybko pleśnieją lub wysychają? Winne są temu błędy w przechowywaniu.

Jednym z najczęstszych błędów, który prowadzi do szybszego pleśnienia cytryn, jest pozostawianie cytryn na blacie kuchennym w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas. W takich warunkach owoc szybko traci wodę, skórka staje się pomarszczona, a miąższ mniej soczysty. Jeszcze gorszym rozwiązaniem jest trzymanie ich luzem w ciepłym i suchym miejscu - wtedy proces nieprzydatności cytryn do spożycia przebiega znacznie szybciej. Ważne jest także to, aby przed przechowywaniem nie myć cytryn, jeśli nie planujemy ich natychmiastowego użycia. Wilgoć na skórce może sprzyjać rozwojowi pleśni i skracać ich trwałość. Jeśli cytryna zostanie już przekrojona, najlepiej przechowywać ją w zamkniętym pojemniku, ewentualnie z odrobiną soku z cytryny na powierzchni, który działa jak naturalna bariera ochronna.

Znacznie lepszym wyborem do przechowywania cytryn jest chłodne, zacienione środowisko, czyli lodówka. Niska temperatura spowalnia procesy utleniania i ogranicza utratę wilgoci, dzięki czemu cytryny dłużej pozostają jędrne i soczyste. Jednak samo włożenie ich do lodówki nie wystarczy. Warto cytryny owinąć także ręcznikiem papierowym, aby regulować wilgoć. Dzięki temu owoc nie wysycha i nie traci tak szybko aromatu. Dodatkowo warto umieścić cytryny w woreczku materiałowym lub papierowej torby i włożyć do dolnej szuflady lodówki, gdzie panuje stabilniejsza wilgotność. Pamiętaj także, aby cytryny trzymać z dala od innych owoców i warzyw. Niektórzy umieszczają także cytryny w szklanym pojemniku z zimną wodą, dzięki czemu owoce nie wysychają tak szybko.

Odpowiednie przechowywanie cytryn to prosty sposób, aby dłużej cieszyć się ich świeżością, intensywnym aromatem i pełnią smaku.

