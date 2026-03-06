Akacjowa 38, odcinek 825: Samuel akceptuje plan Ursuli, by pozbyć się Diega, który jest przekonany o swoim doskonałym zdrowiu

W serialu "Akacjowa 38" życie mieszkańców jak zwykle tętniło energią, mieszając radosne chwile z narastającym napięciem. Tym razem to Rosina postanowiła wprowadzić trochę karnawałowego szaleństwa, zgadzając się na organizację nietypowego konkursu krzyków. W międzyczasie Inigo dzielił się z Leonor opowieściami o przygodach swojego ojca, co nie uszło uwadze Blanki, która zaczęła podejrzewać rodzące się między nimi uczucie. Nie zabrakło też drobnych intryg, gdy Susana zdobyła dla pułkownika Valverde upragniony adres Silvii Reyes. Wieczór należał jednak do Diego, który zorganizował przyjęcie, by uczcić swój związek z Blancą, choć frekwencja pokazała, że nie wszyscy sąsiedzi podzielali ich entuzjazm. Po takich wydarzeniach atmosfera na Akacjowej z pewnością jeszcze długo będzie gęsta.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Akacjowa 38" odc. 825 - streszczenie

Leonor nabiera coraz większych podejrzeń, że opowieści Inigo o jego ojcu nie są zgodne z prawdą. W tym samym czasie postać pułkownika Valverde budzi skrajne emocje wśród mieszkańców poddasza, którzy jedni widzą w nim anioła, a inni diabła. Na froncie politycznych intryg, Arturo oficjalnie deklaruje swoje wsparcie dla generała Zavali. Tymczasem Samuel postanawia przystać na niecny plan Ursuli, którego celem jest pozbycie się Diega. Z kolei Diego, nieświadomy zagrożenia, otrzymuje wezwanie do szpitala, które ignoruje, będąc przekonanym o swoim dobrym zdrowiu.

"Akacjowa 38" odc. 825 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, aby poznać dalsze losy ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i zwrotów akcji, których nie można przegapić. Dla wszystkich widzów śledzących intrygi przy Akacjowej 38 mamy dobre wieści. Najnowszy, 825. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa produkcja, która skradła serca polskiej publiczności, przenosząc ją do Madrytu z początku XX wieku. Serial w mistrzowski sposób ukazuje splecione losy mieszczańskich rodzin i ich służby, mieszkających w jednej kamienicy. Każdy odcinek to nowa porcja dramatów, namiętnych romansów i mrocznych sekretów, które sprawiają, że od tej historii trudno się oderwać. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko wciągający scenariusz, ale i znakomita gra aktorska. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)