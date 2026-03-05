"Akacjowa 38", odcinek 824: Diego i Blanca świętują swój związek. Sąsiedzi bojkotują ich przyjęcie

Spis treści
Działo się w ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38", gdzie intrygi i niewypowiedziane tajemnice znów wysunęły się na pierwszy plan. Inigo, mimo złożonej obietnicy, wciąż zmagał się z opowiedzeniem Leonor bolesnej prawdy o swoim ojcu. W tym samym czasie serce Artura Valverde przepełniła tęsknota za Silvią, co skłoniło go do podjęcia decyzji o jej odnalezieniu. Niestety, na poddaszu atmosfera stawała się coraz gęstsza, gdyż Fabiana zaczęła rozpuszczać negatywne plotki na temat Carmen. Jakby tego było mało, bystre oko Antonita wychwyciło, że Inigo i Flora mogą nie mieć pojęcia o prowadzeniu kawiarni. Jakie będą konsekwencje tych wszystkich wydarzeń?
"Akacjowa 38" odc. 824 - streszczenie
Rosina wyraża zgodę na nietypową karnawałową atrakcję - konkurs krzyków, co z pewnością ożywi atmosferę na Akacjowej. W międzyczasie Inigo dzieli się z Leonor historiami o swoim ojcu, co nie umyka uwadze Blanci, która zaczyna dostrzegać rosnące zainteresowanie Leonor jego osobą. Z kolei Susana, po wielu staraniach, z powodzeniem odnajduje adres Silvii Reyes dla pułkownika Valverde. Tymczasem Diego i Blanca, chcąc publicznie celebrować swoją miłość, organizują przyjęcie dla sąsiadów. Niestety, ich zaproszenie spotyka się z mieszanym odbiorem i nie wszyscy mieszkańcy Akacjowej 38 decydują się na udział w uroczystości.
"Akacjowa 38" odc. 824 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Wielbiciele hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnym epizodzie. Wielu z nich zastanawia się, gdzie i kiedy będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów zamieszkujących kamienicę przy Akacjowej. Nowe intrygi i dramaty jak zawsze przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Premierowa emisja 824. odcinka "Akacjowej 38" zaplanowana jest na 12 marca 2026 roku o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która podbiła serca polskich widzów, przenosząc ich wprost do Madrytu z początku XX wieku. Serial z niezwykłą precyzją ukazuje losy i sekrety mieszkańców jednej kamienicy, gdzie przeplatają się miłość, zdrada i wielkie dramaty. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, a skomplikowane relacje między bohaterami z różnych klas społecznych sprawiają, że od serialu nie można się oderwać. To prawdziwa gratka dla fanów wciągających historii osadzonych w pięknych, historycznych realiach. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)