"Akacjowa 38", odcinek 824: Diego i Blanca świętują swój związek. Sąsiedzi bojkotują ich przyjęcie

Działo się w ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38", gdzie intrygi i niewypowiedziane tajemnice znów wysunęły się na pierwszy plan. Inigo, mimo złożonej obietnicy, wciąż zmagał się z opowiedzeniem Leonor bolesnej prawdy o swoim ojcu. W tym samym czasie serce Artura Valverde przepełniła tęsknota za Silvią, co skłoniło go do podjęcia decyzji o jej odnalezieniu. Niestety, na poddaszu atmosfera stawała się coraz gęstsza, gdyż Fabiana zaczęła rozpuszczać negatywne plotki na temat Carmen. Jakby tego było mało, bystre oko Antonita wychwyciło, że Inigo i Flora mogą nie mieć pojęcia o prowadzeniu kawiarni. Jakie będą konsekwencje tych wszystkich wydarzeń?

"Akacjowa 38" odc. 824 - streszczenie

Rosina wyraża zgodę na nietypową karnawałową atrakcję - konkurs krzyków, co z pewnością ożywi atmosferę na Akacjowej. W międzyczasie Inigo dzieli się z Leonor historiami o swoim ojcu, co nie umyka uwadze Blanci, która zaczyna dostrzegać rosnące zainteresowanie Leonor jego osobą. Z kolei Susana, po wielu staraniach, z powodzeniem odnajduje adres Silvii Reyes dla pułkownika Valverde. Tymczasem Diego i Blanca, chcąc publicznie celebrować swoją miłość, organizują przyjęcie dla sąsiadów. Niestety, ich zaproszenie spotyka się z mieszanym odbiorem i nie wszyscy mieszkańcy Akacjowej 38 decydują się na udział w uroczystości.

"Akacjowa 38" odc. 824 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnym epizodzie. Wielu z nich zastanawia się, gdzie i kiedy będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów zamieszkujących kamienicę przy Akacjowej. Nowe intrygi i dramaty jak zawsze przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Premierowa emisja 824. odcinka "Akacjowej 38" zaplanowana jest na 12 marca 2026 roku o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która podbiła serca polskich widzów, przenosząc ich wprost do Madrytu z początku XX wieku. Serial z niezwykłą precyzją ukazuje losy i sekrety mieszkańców jednej kamienicy, gdzie przeplatają się miłość, zdrada i wielkie dramaty. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, a skomplikowane relacje między bohaterami z różnych klas społecznych sprawiają, że od serialu nie można się oderwać. To prawdziwa gratka dla fanów wciągających historii osadzonych w pięknych, historycznych realiach. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)