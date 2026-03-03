"Dziedzictwo", odcinek 855: Yaman na tropie Trucizny! Czy nareszcie przechytrzy wroga?

Poprzedni odcinek serialu "Dziedzictwo" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, wstrząsając losami kluczowych postaci. Po udanej operacji Koray potwierdził wersję Ayse, co zmusiło ją do zgody na ślub, jednak Ferit przypadkiem odkrył prawdę, słysząc jej dramatyczne wyznanie. Zdeterminowany, postanowił na własną rękę wyjaśnić, co tak naprawdę się wydarzyło. W tym samym czasie wracająca do zdrowia Nana zmagała się z poczuciem winy, że nie zdołała ochronić Yusufa. Niestety, jej najgorsze obawy się spełniły, gdy Trucizna na oczach jej i Yamana podał chłopcu pierwszą dawkę narkotyku. Ostatnie wydarzenia postawiły losy bohaterów pod wielkim znakiem zapytania.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 855 - streszczenie

Po wyjściu ze szpitala, Koray trafia pod opiekę Ayse, która jest zmuszona się nim zająć. W międzyczasie Trucizna zdaje sobie sprawę, że Yaman depcze mu po piętach i jest już na jego tropie. Mimo że Yamanowi udaje się w końcu zlokalizować kryjówkę przeciwnika, po dotarciu na miejsce okazuje się ona opuszczona. Trucizna zręcznie wodzi Yamana za nos i skutecznie go myli, stwarzając śmiertelne zagrożenie. W ostatniej chwili, gdy życie mężczyzny wisi na włosku, z pomocą przybywa Nana, która ratuje ukochanego z opresji.

"Dziedzictwo" odc. 855 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej produkcji z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji i emocjonujących momentów w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu wrażeń i odpowie na niektóre z nurtujących pytań, trzymając w napięciu do samego końca. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń. Premierowa emisja 855. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów, serwując im niezapomnianą mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających momentów. Choć historia zaczęła się od losów Seher i Yamana walczących o dobro małego Yusufa, fabuła dynamicznie ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i wątki. Obecnie śledzimy dalsze perypetie bohaterów, którzy po wielu dramatach wciąż szukają swojego szczęścia i odkupienia. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)