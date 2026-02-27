"Akacjowa 38", odcinek 820: Przerażona Fabiana powraca na Akacjową

Fani serialu "Akacjowa 38" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek obfitował w nieoczekiwane zwroty akcji. Niemal cała dzielnica, z wyjątkiem odpornego Servanda, pochorowała się po degustacji czekolady, co wywołało spore zamieszanie. W geście dobrej woli Leonor postanowiła pomóc nowym właścicielom, wręczając im książkę kucharską. W tym samym czasie relacje rodzinne znowu stały się napięte, gdyż Blanca i Diego zdecydowali się zostać do czasu uzyskania przebaczenia od ojca, a Ursula namawiała Samuela do podobnego kroku. Na szczęście, w natłoku tych wydarzeń Jacinto zdołał pogodzić się ze swoimi wielbicielkami. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnych odsłonach tej historii?

"Akacjowa 38" odc. 820 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku będziemy świadkami wzruszającego momentu, gdy Silvia, po odzyskaniu swojego zaginionego kufra dzięki pomocy pułkownika Valverde, wyzna mu swoje uczucia. Felipe, widząc tę sytuację, zachęci pułkownika, aby nie marnował tej wyjątkowej okazji i dał sobie drugą szansę na szczęście. Tymczasem na ulicę Akacjową wraca Fabiana, której przerażenie na twarzy zwiastuje kłopoty. Również Cerverowie nie mają dobrej passy – nie tylko otrzymują mandat za zatrucie pokarmowe swoich klientów, ale na domiar złego psują swój ekspres do kawy. Wątek Leonor także napotyka na przeszkody, gdyż Inigo stanowczo odmawia podzielenia się z nią informacjami o swoim ojcu-podróżniku, a nawet oferta wsparcia finansowego nie jest w stanie go przekonać.

"Akacjowa 38" odc. 820 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w losach ulubionych bohaterów. Emocje sięgają zenitu, a nadchodzący odcinek zapowiada kolejne zwroty akcji i wzruszające momenty. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych perypetii mieszkańców Akacjowej. Premierowa emisja odcinka 820 serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa produkcja, która od miesięcy przyciąga przed ekrany rzesze polskich widzów, przenosząc ich w czasie do Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, tworząc barwną mozaikę postaci, z których każda ma swoje tajemnice i marzenia. Nic dziwnego, że ta hiszpańska telenowela stała się w Polsce prawdziwym hitem, oferując widzom wciągającą mieszankę dramatów, namiętnych romansów i nieoczekiwanych tragedii. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko świetny scenariusz, ale również znakomita gra aktorska. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)