Pierwsza miłość, odcinek 4278: Emilka zawalczy o Bartka! Przed kliniką sięgnie po butelkę wódki

Pierwsza miłość odcinek 4278: Emilka (Anna Ilczuk) znowu walczy o byłego męża

W 4278. odsłonie "Pierwszej miłości" Emilka ostatecznie zrozumie, że wymazanie Bartka z pamięci jest absolutnie niemożliwe. Mężczyzna buduje obecnie relację z Iloną (Sylwia Gola), a Miedzianowska przez długi czas udawała przed samą sobą radość z jego nowej drogi życiowej. Pod maską uśmiechu krył się jednak wielki dramat, bo nie potrafiła znieść obecności innej kobiety u boku swojego wieloletniego partnera. Nadzieje na powrót odżyły po ich niedawnym, płomiennym zbliżeniu. Mimo że Bartek szybko nazwał tę noc ogromną pomyłką i wrócił w ramiona Ilony, jego dawna ukochana wciąż żywi głębokie przekonanie o szansie na reaktywację ich małżeństwa.

Prawdziwym punktem zwrotnym w 4278. odcinku serialu okaże się bardzo szczera dyskusja z Jadzią. Przyjaciółka brutalnie uświadomi Emilce, że bierne obserwowanie cudzego szczęścia nie ma sensu i nadszedł czas na walkę o własne pragnienia. Te mocne słowa błyskawicznie zadziałają na Miedzianowską, która ostatecznie zrzuci maskę obojętności. Kobieta dojdzie do prostego wniosku, że musi zrobić absolutnie wszystko, by odzyskać miłość swojego życia, unikając tym samym bolesnych wyrzutów sumienia w przyszłości.

Rafał Kwietniewski i Anna Ilczuk w Pierwszej miłości. Szokujące sceny pod wrocławską kliniką

Zgodnie z powziętym zamiarem, w 4278. odcinku hitu Polsatu Emilka wyruszy bezpośrednio do wrocławskiej placówki We-Med, gdzie na co dzień dyżuruje Bartek. Miedzianowska głęboko wierzy, że taka niespodziewana wizyta skłoni mężczyznę do poważnej refleksji nad ich wspólnym losem. Kiedy jednak dotrze pod sam budynek, nagle uświadomi sobie skalę wyzwania. Szybko okaże się, że podjęcie spontanicznej decyzji o podróży było zaledwie banalnym krokiem w porównaniu do nadchodzącej, bezpośredniej konfrontacji z byłym małżonkiem.

Zatrzymując auto na parkingu przed wrocławską kliniką w 4278. odcinku "Pierwszej miłości", Emilka wpadnie w gigantyczną panikę przed ostateczną rozmową. Zanim w ogóle pomyśli o przekroczeniu progu budynku, wielokrotnie przećwiczy przygotowaną przemowę, gorączkowo szukając argumentów trafiających do serca Bartka. Z jednej strony pragnie wyrzucić z siebie skrywane emocje, a z drugiej paraliżuje ją wizja chłodnego odrzucenia. Aby zagłuszyć potężny stres i dodać sobie niezbędnego animuszu, zdesperowana kobieta sięgnie po mocny alkohol. Siedząc w samochodzie, zacznie pociągać wódkę z klasycznej małpki, jednocześnie recytując na głos miłosne wyznanie.

Kiedy emisja 4278. odcinka Pierwszej miłości w telewizji Polsat?

Premiera 4278. odcinka popularnego serialu "Pierwsza miłość" zaplanowana jest dokładnie na wtorek, 3 listopada 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana tradycyjnie o godzinie 18.00 na antenie telewizji Polsat.