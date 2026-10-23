Pierwsza miłość, odcinek 4284: Emilka na dnie. Wpadnie w sidła nałogu, ale podejmie próbę leczenia

Pierwsza miłość, odcinek 4284: Emilka Śmiałek prosi ojca o wybaczenie. Wyznaje, że jest alkoholiczką

W 4284. odcinku "Pierwszej miłości" Emilka wreszcie zacznie dostrzegać, że jej życie wymyka się spod kontroli i znalazła się na krawędzi. Miedzianowska, nie potrafiąc zaakceptować rozstania z Bartkiem (Rafał Kwietniewski), będzie coraz częściej topić smutki w alkoholu. Z początku lampka wina miała być tylko metodą na relaks po ciężkim dniu, ale wkrótce problem zacznie narastać. Emilka zacznie ignorować swoje zadania, co mocno zaniepokoi jej bliskich. Zwłaszcza Śmiałek będzie cierpiał, widząc, jak jego córka wpada w spiralę uzależnienia.

Należy przypomnieć, że już w 4271. odcinku "Pierwszej miłości" Emilka zacznie odczuwać dotkliwą samotność. Najbardziej bolesne okaże się dla niej to, że Bartek układa sobie przyszłość z Iloną (Sylwia Gola), a jej syn Norbert nawiązuje dobrą relację z nową kobietą u boku ojca. Miedzianowska będzie zmuszona zaakceptować nie tylko stratę partnera, ale też fakt, że inna osoba zaczyna odgrywać istotną rolę w wychowaniu jej syna. Te wydarzenia wywołają u niej poczucie odrzucenia, a alkohol stanie się ucieczką od trudnej rzeczywistości...

Kryzys pogłębi się w 4280. odcinku "Pierwszej miłości", kiedy Emilka wyraźnie straci panowanie nad swoimi poczynaniami. Miedzianowska obudzi się z silnym kacem, nie zdąży na czas do pracy, a potem będzie udawać, że jest chora...

Emilka w 4284. odcinku "Pierwszej miłości" bierze udział w mityngu Anonimowych Alkoholików

W 4284. odcinku "Pierwszej miłości" Emilka zdecyduje się na kluczowy krok. Miedzianowska pojmie, że walka z nałogiem w pojedynkę może przerosnąć jej siły. Zamiast znowu topić troski w alkoholu, postanowi poszukać specjalistycznego wsparcia. Emilka uda się na mityng Anonimowych Alkoholików, licząc na to, że rozmowy z ludźmi o podobnych doświadczeniach pomogą jej wyjść na prostą.

Niestety, w 4284. odcinku "Pierwszej miłości" w trakcie terapii wydarzy się coś, co kompletnie wybije Emilkę z rytmu! Chociaż Miedzianowska przyjdzie na spotkanie z silnym postanowieniem zmiany, sytuacja przybierze nieoczekiwany obrót. Nagły wypadek sprawi, że kobieta ponownie stanie oko w oko z trudnymi przeżyciami, które do tej pory próbowała tłumić alkoholem...

Kiedy 4284. odcinek "Pierwszej miłości"? Gdzie oglądać?

4284. odcinek "Pierwszej miłości" trafi na antenę Polsatu w środę, 11 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00.