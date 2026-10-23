Barwy szczęścia, odcinek 3439: Awantura w szpitalu i walka o dom. Wilk zaatakuje Huberta

Konflikt o dom na Zacisznej. Wilk traci wpływy w 3439. odcinku „Barw szczęścia”

W 3439. epizodzie popularnego serialu spór między Maciejem a Hubertem wejdzie w zupełnie nową fazę, a główną przyczyną będzie nieoczekiwany ruch ze strony Lucyny. Przebywająca w placówce medycznej po przebytym zawale matka dewelopera postanowi definitywnie wywiesić białą flagę w otwartym konflikcie z rodziną Pyrków. Kobieta podejmie decyzję o odsprzedaży swoich udziałów w nieruchomości przy ulicy Zacisznej na bardzo korzystnych warunkach, a beneficjentami tej wielkiej transakcji będą Asia (w tej roli Anna Gzyra-Augustynowicz) oraz Hubert. Ten desperacki w oczach syna krok całkowicie zrujnuje wielomiesięczną strategię dewelopera, który systematycznie dążył do przejęcia budynku i za wszelką cenę próbował uprzykrzyć codzienność jego prawowitym lokatorom.

Warto przypomnieć, że zaledwie dwa odcinki wcześniej, w 3437. odsłonie „Barw szczęścia”, biznesmen zdecydował się na niezwykle zuchwałą prowokację. Aby skutecznie wyrzucić Pyrków z ich własnego miejsca zamieszkania, Maciej postanowił przekształcić ich posesję w regularny magazyn. Wysłał na ulicę Zaciszną samochód ciężarowy załadowany wielkimi meblami, które natychmiast zaczęły zagracać kolejne domowe wnętrza. Ten bezwzględny ruch miał całkowicie sparaliżować życie domowników i w konsekwencji wymusić na nich uległość. Hubert wcale nie zamierzał jednak biernie przyglądać się tym wydarzeniom. Najpierw stanął z Wilkiem twarzą w twarz, a gdy ostra wymiana argumentów nie przyniosła absolutnie żadnego rezultatu, postanowił stanowczo zainterweniować u samej Lucyny.

Awantura u boku matki. Wilk rzuca się na Huberta na oddziale szpitalnym

Emisja 3439. odcinka ukaże również powrót Huberta do placówki zdrowia, gdzie mężczyzna będzie chciał sprawdzić kondycję wracającej do sił Lucyny po ataku serca. Pyrka będzie chciał się osobiście upewnić, że stan pacjentki ulega zauważalnej poprawie, zwłaszcza że to właśnie on błyskawicznie przystąpił do reanimacji i udzielił jej pierwszej pomocy w tym najbardziej krytycznym momencie. Te na pozór spokojne odwiedziny bardzo szybko przybiorą jednak skrajnie dramatyczny obrót. W szpitalnej sali niespodziewanie zjawi się bowiem sam Maciej Wilk, który natychmiast wpadnie w niepohamowany szał, gdy tylko dowie się o postanowieniach matki dotyczących praw majątkowych przy ulicy Zacisznej.

Syn Lucyny za nic nie będzie potrafił przełknąć gorzkiej pigułki i zaakceptować faktu, że jego rodzicielka ostatecznie przeszła na stronę znienawidzonych Pyrków. Cała ta sytuacja będzie dla niego tym trudniejsza, że jeszcze kilka chwil wcześniej bezlitośnie używał jej udziałów do złośliwego utrudniania życia całej rodzinie. Teraz cała jego misternie utkana intryga bezpowrotnie legnie w gruzach, a Hubertowi oraz Asi wreszcie uda się otrzymać długo wyczekiwaną szansę na odzyskanie stuprocentowej kontroli nad własnym domem. W 3439. odsłonie „Barw szczęścia” wściekły deweloper całkowicie straci panowanie nad sobą i rzuci się na Huberta, prowokując bezpardonową i gwałtowną przepychankę. Maciej zignoruje fakt przebywania na szpitalnym korytarzu, gdzie jego matka walczy o powrót do zdrowia po bardzo ciężkim zawale. Zamiast zagwarantować jej odrobinę ciszy i uszanować podjęte kroki, całą swoją skumulowaną złość wyleje prosto na rywala. Co więcej, nie będzie to wcale pierwszy i odosobniony incydent, w którym biznesmen desperacko spróbuje zrzucić winę za swoje własne życiowe klęski wprost na barki Pyrki.

Kiedy premiera 3439. odcinka „Barw szczęścia”? Data i godzina emisji

Widzowie będą mogli śledzić najnowsze losy telewizyjnych bohaterów już w połowie tygodnia. Premiera 3439. odcinka „Barw szczęścia” została oficjalnie zaplanowana na środę, 11 listopada 2026 roku, a stacja TVP2 tradycyjnie rozpocznie wieczorną emisję serialu punktualnie o godzinie 20:05.