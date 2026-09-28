"Panna młoda" odcinki 209-214. Cihan uwięzi Beyzę i będzie cieszył się miłością Hancer. Szokujące wydarzenia pod koniec września

Turecki serial Panna młoda, odcinek 209 (emisja 28 września 2026, TVP2, godz. 17:20)

W 209. odcinku "Panny młodej" widzowie zobaczą wizytę Mukadder, która zdecyduje się na spotkanie z aresztowanymi Beyzą i Nusretem. Derya namierzy Yoncę, by przekazać jej poważne ostrzeżenie. Kobieta jednak skontaktuje się z Hancer, a jej kolejne decyzje będą niezwykle drastyczne. W tym samym czasie Sinem natrafi na pozostawiony przez Meliha list. Yonca złoży na policji zeznania tuż po tym, jak z synem spróbuje rzucić się z dachu.

Streszczenie 210. odcinka Panna młoda (emisja 29 września 2026, TVP2, godz. 17:20)

Napięcie sięgnie zenitu, gdy w 210. odcinku zostaną przeprowadzone testy DNA, mające potwierdzić pokrewieństwo dziecka z Beyzą. Sila skieruje swoje oskarżenia w stronę Mukadder, a przerażona Derya będzie drżała o własny los. Kłopoty Beyzy i Nusreta z każdą chwilą zaczną przybierać na sile. Tymczasem Cihan odbędzie bardzo poważną i niełatwą rozmowę ze swoją matką.

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Co wydarzy się w 211. odcinku Panna młoda? (emisja 30 września 2026, TVP2, godz. 17:20)

Odcinek 211. przyniesie makabryczne sceny - Cihan za pomocą kajdanek przykuje Beyzę do rury. Nusret spróbuje porzucić kobietę w tarapatach, planując potajemną ucieczkę, jednak Mukadder zaproponuje mu niespodziewany układ. Starszy i w pełni zdesperowany mężczyzna zażąda rozmowy z prezeską fundacji, co może zaważyć na jego losie.

Streszczenie odcinka 212 serialu Panna młoda (emisja 1 października 2026, TVP2, godz. 17:20)

W kolejnej odsłonie serialu "Panna młoda" opowieść starszego człowieka mocno poruszy Cihana, który zdecyduje się wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Sinem skonfrontuje się z Melihem, wyjawiając prawdę o liście i dopytując o ich wspólną przyszłość. Sila z kolei postanowi trzymać się od Engina na bezpieczną odległość, mając w pamięci swoją tajemniczą misję.

Panna młoda, odcinek 213 (emisja 2 października 2026, TVP2, godz. 17:20)

Derya napisze pożegnalny list do Cemila, a następnie opuści dom, wprawiając jego i Emira w głęboki szok. Cihan urządzi matce awanturę, wyrzucając jej całą aferę z Beyzą. W międzyczasie Sila powiadomi Engina o tym, że udało jej się znaleźć nowe, dodatkowe źródło dochodu.

Co przyniesie 214. odcinek Panna młoda? (emisja 3 października 2026, TVP2, godz. 17:20)

Furia Beyzy w 214. odcinku doprowadzi do tego, że ciśnie ona butem w Mine. Za to u Ishana i Hasibe zapanuje sielanka - Cihan z Hancer spędzą czas na wspólnym lepieniu pierogów, a uczucie między nimi rozkwitnie ze zdwojoną siłą. Beyza spróbuje przekonać Sinem, by ta wstawiła się za nią u Cihana. Zmartwiony o Deryę Cemil nie zazna spokoju, a Engin wyśle Sili list, w którym wyrazi swoje szczere przeprosiny.