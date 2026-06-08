"Akacjowa 38", odc. 895, 896, 897, 898, 899 - streszczenie. Co wydarzy się 22-26 czerwca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 895. Poniedziałek 22.06.2026

Ursula nie chce, by Blanca wyjechała z Diegiem do Szwajcarii. Wywołuje u niej wyrzuty sumienia dotyczące córki, a potem namawia do rozmowy z Cristiną Novoa, której rzekomo objawiła się Matka Boska. Esteban i Silvia nie mogą się dogadać przez telefon z krewnymi jeńców wojennych. Na ratunek przybywa Trini, która dobrze wie, jak rozmawiać z prowincjuszami. Inigo obawia się, że prawdziwy Cervera odzyska pamięć i ich wyda, dlatego postanawia sprzedać La Deliciosę.

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"Akacjowa 38" - odcinek 896. Wtorek 23.06.2026

Pod wpływem Cristiny Novoa Blanca postanawia odpokutować swoje domniemane grzechy i zerwać z Diegiem. Pułkownik Valverde trwa w postanowieniu nieulegania zazdrości i dzielnie znosi zaloty Estebana do Silvii. Trini i don Ramon postanawiają pojechać do Paryża na urodziny córki Marii Luisy. Servando donosi Fabianie, że Paquito zbytnio emabluje Florę.

"Akacjowa 38" - odcinek 897. Środa 24.06.2026

Blanca pod wpływem mistyczki Cristiny Novoa zrywa z Diegiem i postanawia być przykładną żoną dla Samuela, który jednak odrzuca taką możliwość. Rodzina Palasjów wybiera się na urodziny Marii Luisy w Paryżu. Antonio chce koniecznie zabrać tam Lolitę, ale don Ramon się na to nie godzi. El Peńa piecze wspaniałe "kości świętych" z okazji przybycia na Akacjową mistyczki. Leonor informuje Diega o dziwnym stanie duchowym Blanki i ten postanawia zabrać ją z domu Ursuli.

"Akacjowa 38" - odcinek 898. Czwartek 25.06.2026

Lolita postanawia nie jechać do Paryża, choć don Ramon już się na to zgodził. Pochłonięta modlitwą i pokutą Blanca ostatecznie odtrąca Diega. Silvia niepokoi się stanem zdrowia Artura. Oboje postanawiają, że do dnia ślubu zamieszka u Celii i Felipe. Carmen opowiada detektywowi Riera historię swojego życia. Riera wie, że jej mąż - hazardzista - żyje i obiecuje ją chronić. Akacjowa przygotowuje się do wspólnej modlitwy z mistyczką Cristiną Novoa.

"Akacjowa 38" - odcinek 899. Piątek 26.06.2026

Blanca publicznie spowiada się ze swoich grzechów i ślubuje ich odkupienie. Diego rozmawia z kobietą, która uratowała Blancę. Wieśniaczka twierdzi, że znaleziona przy niej martwa dziewczynka miała odciętą pępowinę. Flora wciąż się nie zgadza na sprzedaż La Deliciosy, choć jej brat znalazł dobrego kupca. Mimo grożącej mu plajty pułkownik Valverde godzi się zapłacić z własnych pieniędzy okup za jeńców wojennych.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: