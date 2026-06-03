"Akacjowa 38", odc. 890, 891, 892, 893, 894 - streszczenie. Co wydarzy się 15-19 czerwca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 890. Poniedziałek 15.06.2026

Leonor postanawia zorganizować przyjęcie dla Blanki, by ulżyć rozpaczy, w której się pogrążyła. Ursula jest zła, że nie została zaproszona i przysięga zemstę wszystkim lokatorom Akacjowej 38. Rosina nie może się pozbyć Jacinta, bo Casilda grozi jej, że przestanie gotować jej ulubione dania. Inigo i Flora nareszcie rozmawiają z prawdziwym Inigiem, który opowiada, że po napadzie stracił pamięć i nie pamięta, kim jest.

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"Akacjowa 38" - odcinek 891. Wtorek 16.06.2026

Okazuje się, że władze Hiszpanii zostawiły na pastwę losu setki swoich żołnierzy gnijących w więzieniach na Kubie i Filipinach. Arturo i Silvia chcą im pomóc. Dołączy do nich Esteban. Blanca oznajmia Diegowi, że wciąż wierzy w to, że jej syn żyje. Udając pogodzoną z losem, wraca do Ursuli i Samuela, bo wie, że to oni mają coś wspólnego z porwaniem jej dziecka. Arturo jest zazdrosny o Estabana, który niestrudzenie pomaga Silvii zorganizować pomoc dla więzionych żołnierzy.

"Akacjowa 38" - odcinek 892. Środa 17.06.2026

Jacinto uczy Liberta układać pasjanse. Flora zatrudnia w kawiarni prawdziwego Ińiga Cerverę, ratując go przed więzieniem. Silvia spędza wiele godzin z Estebanem w La Deliciosie i okupuje telefon. Doprowadza to do konfliktu z Florą. Zazdrosny Arturo postanawia założyć aparat u siebie. Blanca słyszy w nocy dzwoneczek aniołów, który wykonał dla niej Diego. Nie wie, że matka z Samuelem postanawiają doprowadzić ją do obłędu i ubezwłasnowolnić. Na ulicy wyrywa z rąk obcej kobiety niemowlę.

"Akacjowa 38" - odcinek 893. Czwartek 18.06.2026

Arturo każe Silvii dobrze się zastanowić, czy chce go poślubić. Silvia konsultuje to z sąsiadkami i Agustiną, która twierdzi, że pułkownik bez niej nie przeżyje. Diego proponuje Blance wyjazd do Szwajcarii, gdzie w pobliżu ojca będzie im łatwiej. Prawdziwy Inigo Cervera zaczyna pracę jako kelner w La Deliciosie, gdzie ma się odbyć promocja książki Leonor o życiu jego ojca. Flora prosi Fabianę, by El Peńa mógł zamieszkać na strychu. Jednak Fabiana się na to nie godzi.

"Akacjowa 38" - odcinek 894. Piątek 19.06.2026

Blanca godzi się wyjechać z Diegiem do Szwajcarii. Decyzja ta budzi przerażenie Ursuli. Silvia postanawia pozostać z Arturem pod warunkiem, że ten zapanuje nad swoją zazdrością. W prasie pojawia się wzmianka o prezentacji powieści Leonor. Okazuje się, że prawdziwy Inigo Cervera doskonale sobie radzi jako ciastkarz.

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"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: