Zamiast nawozu użyj wody gazowanej. Prosty trik na kwitnące storczyki w domu

Spis treści Podlewanie storczyków wodą gazowaną. Prosty sposób na kwitnienie

- Kłopoty z brakiem pąków u orchidei często wynikają z najprostszych błędów w uprawie. Głównym winowajcą bywa tutaj niewłaściwa ciecz stosowana do regularnego nawadniania tych wymagających roślin.

- Rezygnacja ze standardowej kranówki na rzecz popularnego kuchennego napoju potrafi przynieść rewelacyjne rezultaty. Taka drobna modyfikacja skutecznie pobudzi uśpione okazy do natychmiastowego wzrostu.

- Obecność dwutlenku węgla w płynie rewelacyjnie wpływa na procesy życiowe całej rośliny. Ten nieskomplikowany zabieg sprawi, że doniczki szybko wypełnią się gęstymi i niezwykle barwnymi kwiatostanami.

Podlewanie storczyków wodą gazowaną. Prosty sposób na kwitnienie

Azjatyckie orchidee na stałe wpisały się w krajobraz polskich mieszkań, stanowiąc popularny element dekoracyjny wnętrz. Ich ogromnym atutem jest długowieczność oraz spektakularny wygląd egzotycznych pąków, niewymagających trudnych zabiegów pielęgnacyjnych. Kluczem do sukcesu hodowlanego pozostaje dobór właściwego podłoża, rozsądne nawadnianie i dostarczanie substancji odżywczych w odpowiednim momencie. W naszym kraju najchętniej kupowana jest odmiana Phalaenopsis, która potrafi zachwycać kwiatostanami wielokrotnie w ciągu roku, nawet w trakcie mroźnej zimy czy deszczowej jesieni.

Fundamentalnym aspektem dbania o te okazy jest zapewnienie im perfekcyjnie przepuszczalnego gruntu. W naturze rośliny te funkcjonują jako epifity bądź litofity, porastając drzewa oraz skały, przez co ich system korzeniowy wymaga szybkiego obsychania i ciągłej cyrkulacji tlenu. Zatrzymywanie wilgoci na dnie pojemnika błyskawicznie skutkuje nieodwracalnymi procesami gnilnymi w obrębie korzeni. Właśnie z tego powodu klasyczna ziemia kwiatowa kompletnie się tu nie sprawdzi. Należy zastosować specjalistyczną mieszankę złożoną z kawałków kory sosny, perlitu, a niekiedy także keramzytu czy węgla drzewnego, która zagwarantuje odpowiednie napowietrzenie.

Niekiedy orchidee nagle wstrzymują produkcję pąków, co wymaga stanowczych działań. Botanicy radzą w takich momentach przeprowadzenie szybkiej, dwuetapowej diagnozy. W pierwszej kolejności trzeba dokładnie skontrolować stan bryły korzeniowej pod kątem ewentualnych procesów gnilnych. Jeżeli zauważysz uszkodzone fragmenty, musisz natychmiast odciąć je za pomocą sterylnego, ostrego narzędzia. Pozostałe, całkowicie zdrowe tkanki warto zabezpieczyć sproszkowanym cynamonem, a następnie ostrożnie umieścić roślinę w zupełnie nowym pojemniku.

Drugim etapem pobudzania uśpionej rośliny jest dostarczenie jej odpowiednich minerałów. Centra ogrodnicze oferują szeroki wachlarz dedykowanych preparatów, jednak mnóstwo osób stawia na tanie metody domowe. Przed gorączkowym przeglądaniem receptur na odżywki, warto przeanalizować sam płyn stosowany do nawadniania. Tradycyjnie przyjęło się używanie cieczy przegotowanej i pozostawionej na kilkanaście godzin. Taki zabieg skutecznie redukuje stężenie wapnia oraz magnezu wywołujących uciążliwy osad. Doskonałą, a zarazem szybszą alternatywą okazuje się jednak zastosowanie zwykłej, sklepowej wody nasyconej bąbelkami.

Obecny w musującym napoju dwutlenek węgla generuje w kontakcie z cząsteczkami cieczy słaby kwas węglowy, co bezpośrednio przekłada się na lekką redukcję parametru pH. To nieznaczne zakwaszenie środowiska okazuje się zbawienne dla przedstawicieli flory lubiących specyficzne podłoże, do których zaliczamy właśnie wrzosy, paprocie oraz orchidee. Trzeba mieć świadomość, że sklepowe butelki kryją w sobie dodatkowe mikroelementy pod postacią sodu, magnezu i wapnia. Minimalne dawki tych pierwiastków stymulują wegetację, jednak ich przesyt drastycznie niszczy tkankę podziemną kwiatu. Mając to na uwadze, do nawadniania roślin należy wybierać wyłącznie czyste wody mineralne, które nie posiadają w swoim składzie ulepszaczy smaku, sztucznych zapachów ani dodatkowych porcji soli.