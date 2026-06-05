Idealny psychotest dla fanów bajek. Którą postacią z Toy Story jesteś?

Toy Story - o co chodzi?

Toy Story to animowany film opowiadający o zabawkach, które ożywają, gdy w pobliżu nie ma ludzi. Głównym bohaterem jest kowboj Chudy, ulubiona zabawka chłopca o imieniu Andy. Jego pozycja zostaje zagrożona, gdy Andy dostaje nową, nowoczesną figurkę kosmicznego strażnika - Buzza Astrala. Buzz jest przekonany, że naprawdę jest bohaterem z kosmosu, a nie zwykłą zabawką. Między Chudym a Buzzem szybko rodzi się rywalizacja, zazdrość i konflikt. W wyniku serii niefortunnych wydarzeń obaj trafiają poza dom Andy’ego i muszą wspólnie znaleźć drogę powrotną.

W Toy Story 2 Chudy zostaje skradziony przez kolekcjonera, który chce go sprzedać do muzeum w Japonii. Zabawki Andy’ego ruszają na misję ratunkową, a Chudy poznaje swoje „pochodzenie” jako bohatera starego programu TV. Pojawia się też kowbojka Jessie i koń Koń.

W Toy Story 3 Andy dorasta i przygotowuje się do wyjazdu na studia. Przez pomyłkę zabawki trafiają do przedszkola, które okazuje się miejscem rządzonym przez tyrana misia Lotso. Bohaterowie muszą uciec przed zagładą w spalarni śmieci, a Chudy i reszta ostatecznie trafiają do nowego domu u Bonnie.

W Toy Story 4 Chudy zaczyna czuć, że jego rola się kończy. Do ekipy dołącza nowa zabawka - Forky, która nie rozumie, że jest zabawką. W trakcie podróży Chudy spotyka Bo Peep, która żyje już niezależnie. Na końcu Chudy wybiera własną drogę i odchodzi od grupy, by pomagać innym zabawkom poza domem

Toy Story było przełomowe w historii kina, ponieważ jako pierwszy pełnometrażowy film został w całości stworzony komputerowo.

ESKA Toy Story Radio

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