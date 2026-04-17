"Akacjowa 38", odc. 865 - streszczenia. Pułkownik Valverde brutalnie pobity!

Co wydarzy się w 865. odcinku "Akacjowej 38"?

Pułkownik Valverde padnie ofiarą bezwzględnego ataku ze strony żołnierza w momencie, gdy będzie próbował potajemnie wymknąć się z dzielnicy. Ciężko pobity i pozbawiony przytomności wojskowy trafi pod opiekę Felipe, który bezpiecznie przetransportuje go do swojego mieszkania. Z uwagi na fakt, że Felipe dysponuje specjalną przepustką rządową, poszkodowany zleci mu niezwykle ważną misję doręczenia listu o charakterze państwowym. W międzyczasie Inigo zdobędzie się na odwagę i wyzna miłość Leonor. Ich namiętny pocałunek przypadkowo dostrzeże Liberto. Z kolei zdruzgotany Servando pożegna zmarłego Martina, składając mu jednocześnie obietnicę zaopiekowania się Casildą. Stan kobiety nadal budzi ogromne obawy i nikt nie wie, czy w ogóle odzyska ona przytomność. Groźne chwile przeżyje także Blanca, u której nagle rozpocznie się krwawienie. Na szczęście Samuelowi uda się w porę sprowadzić lekarza, który przebywał akurat w okolicy.

O czym opowiada hiszpański serial "Akacjowa 38"?

Początki tej wciągającej opowieści skupiają się na dramatycznych losach ciężarnej Carmen, tkwiącej w toksycznym związku z okrutnym mężczyzną. Pewnej nocy, gdy pijany mąż wraca do domu i próbuje dopuścić się na niej gwałtu, zdesperowana kobieta wymierza mu cios twardym narzędziem w głowę. W przekonaniu, że pozbawiła swojego oprawcę życia, bohaterka zbiera najcenniejsze przedmioty i przy pomocy własnej matki ukrywa zwłoki w leśnym gąszczu, by następnie rzucić się do desperackiej ucieczki. To właśnie w trakcie pełnej strachu tułaczki rodzi się jej córeczka, którą nazywa Inocencia.

Pragnąc zapewnić swojemu dziecku pełne bezpieczeństwo, Carmen powierza je opiece zakonnic w pobliskim sierocińcu, zarzekając się, że pewnego dnia po nią wróci. Następnie wraz z matką obierają kurs na miejscowość zamieszkiwaną przez jej brata. W drodze stan zdrowia uciekinierki drastycznie się pogarsza, ale z opresji wyciąga ją miejscowy medyk, który szybko zaczyna pałać do pacjentki uczuciem. Niedługo potem kobiety decydują się na całkowitą zmianę tożsamości – od tego momentu główna bohaterka funkcjonuje pod imieniem Manuela. Obie panie ostatecznie znajdują zatrudnienie w charakterze służących w luksusowym budynku przy tytułowej ulicy Akacjowej 38.