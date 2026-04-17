"Akacjowa 38", odc. 863 - streszczenie. Napięcie wśród strajkujących sięga zenitu

Streszczenie 863. odcinka serialu "Akacjowa 38"

Napięcie wśród strajkujących sięga zenitu, a wszyscy z niecierpliwością wyczekują rozwoju wypadków. Diego przekazuje zgromadzonym kluczową informację, z której wynika, że udało się doprowadzić do zaplanowania negocjacji. W rozmowach mają wziąć udział przedstawiciele rządu oraz właściciele największych kopalń w kraju. Sytuacja jednak błyskawicznie wymyka się spod kontroli. Żołnierz, który otrzymał rozkaz zlikwidowania Diega, daje znak do ataku. Wtedy opłaceni przez Ursulę robotnicy prowokują brutalne starcie z gwardzistami. Martin w ostatniej chwili próbuje ostrzec Diega przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Chwilę później rozlegają się strzały, po których obaj mężczyźni natychmiast padają na ziemię.

"Akacjowa 38" - fabuła i początki historii Carmen

Zanim akcja przeniosła się do madryckiej kamienicy, widzowie poznali tragiczną historię Carmen. Młoda kobieta, spodziewająca się dziecka, dzieliła codzienność z wyjątkowo agresywnym mężem. Pewnej nocy, gdy pijany oprawca próbował dokonać na niej gwałtu, ciężarna w akcie samoobrony chwyciła twardy przedmiot i uderzyła go prosto w głowę. Przekonana, że zadała mu śmiertelny cios, spakowała cenne przedmioty i wspólnie z matką zakopała jego ciało w lesie. Następnie obie kobiety rozpoczęły desperacką ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. W trakcie wędrówki Carmen urodziła dziewczynkę, której nadała imię Inocencia. Żeby uchronić niemowlę przed niebezpieczeństwem, zostawiła je w sierocińcu prowadzonym przez zakonnice, przysięgając powrót w przyszłości.

Bohaterki ruszyły do miejscowości zamieszkiwanej przez brata uciekinierki, jednak po drodze stan zdrowia świeżo upieczonej matki drastycznie się pogorszył. Z pomocą pospieszył tajemniczy lekarz, który szybko zafascynował się nieznajomą i uratował jej życie w krytycznym momencie. To właśnie wtedy zapadła ostateczna decyzja o całkowitej zmianie tożsamości. Główna bohaterka przyjęła imię Manuela i razem ze swoją matką zatrudniła się jako pokojówka w budynku pod adresem Akacjowa 38.