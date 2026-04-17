"Akacjowa 38", odc. 864 - streszczenie. Kula zabierze życie jednemu z bohaterów

Co wydarzy się w 864. odcinku "Akacjowej 38"? Śmierć i brutalne zamieszki

Kula przeznaczona dla Diega trafia w Martina i bezlitośnie pozbawia go życia. Wzburzeni robotnicy ruszają do ataku na gwardię, co momentalnie przeradza się w krwawe starcie. Zrozpaczona nad zwłokami ukochanego Casilda otrzymuje potężny cios w głowę od jednego z wojskowych i traci przytomność. Z pomocą przychodzi jej oddana Fabiana, która w ferworze walki błyskawicznie organizuje interwencję medyczną dla rannej. Tymczasem Arturo, przerażony wizją utraty Silvii, opuszcza bezpieczne schronienie i wystawia się na ogromne ryzyko. W innej części miasta Leonor przybliża zmartwionemu Inigo zawiłą historię miłości łączącej Martina i Casildę, podczas gdy Flora już wcale nie kryje swojej słabości do Liberta.

Fabuła serialu "Akacjowa 38". Jak zaczęła się hiszpańska telenowela?

Początkowa fabuła produkcji skupia się na tragicznych losach ciężarnej Carmen, tkwiącej w toksycznym i niebezpiecznym małżeństwie. Prawdziwy koszmar rozpoczyna się pewnego wieczoru, gdy pijany mąż wraca do domu i próbuje dopuścić się na niej gwałtu. Kobieta w akcie desperacji chwyta za twardy przedmiot i uderza oprawcę. Przekonana o jego natychmiastowej śmierci, wraz z przerażoną matką zakopuje zwłoki w leśnej gęstwinie, zabierając uprzednio cenne przedmioty z domu. Kobiety natychmiast ratują się ucieczką w nieznane, podczas której główna bohaterka wydaje na świat małą dziewczynkę, nadając jej imię Inocencia.

Pragnąc zapewnić noworodkowi maksymalne bezpieczeństwo, matka oddaje córkę pod opiekę sióstr zakonnych w pobliskim sierocińcu, przysięgając, że po nią wróci. Następnie zdesperowane kobiety ruszają w kierunku miejscowości zamieszkiwanej przez brata Carmen. W trakcie wyczerpującej podróży uciekinierka mocno podupada na zdrowiu, ale z nieoczekiwaną pomocą przychodzi jej miejscowy medyk, który szybko ulega urokowi pacjentki. Aby skutecznie uniknąć zdemaskowania, obie panie całkowicie zmieniają swoją tożsamość. Od tego momentu Carmen, znana już w nowym środowisku jako Manuela, wraz ze swoją matką zaczynają zarabiać na życie jako służące w eleganckiej madryckiej kamienicy pod tytułowym adresem.