"Akacjowa 38", odc. 836, 837, 838, 839, 840 - streszczenie. Co wydarzy się 30 marca do 3 kwietnia 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.
"Akacjowa 38" - odcinek 836. Poniedziałek 30.03.2026
Samuel ma wyrzuty sumienia. Nie chce, by Blanca się dowiedziała o domniemanej śmiertelnej chorobie Diega. W końcu to Don Jaime postanawia jej powiedzieć, że nie zgadza się na ich grzeszny związek. Pułkownik Valverde coraz bardziej angażuje się w romans z Silvią. Don Jaime odwiedza Blancę i oznajmia, że Diego się z nim zgadza i więcej do niej nie przyjdzie.
"Akacjowa 38" - odcinek 837. Wtorek 31.03.2026
Nie znalazłszy żony w Madrycie, Jacinto wraca na wieś. Blanca nie rozumie, czemu Diego posłuchał ojca i nie chce się z nią spotkać. Don Ramon jest wdzięczny Huertas, że pomogła uspokoić nastroje w kopalni. Ursula węszy w La Deliciosie i domyśla się, że nowi właściciele zajmują się handlem towarami z przemytu. Leonor zwierza się Inigowi. Opowiada mu całe swoje życie.
"Akacjowa 38" - odcinek 838. Środa 1.04.2026
Samuel ma wyrzuty sumienia, że rozdzielenie Diega i Blanki sprawia ból im i ojcu. Arturo przyłapuje Silvię w chwili, kiedy usiłuje otworzyć sejf generała Zavali. Silvia przyznaje, że pracuje dla dworu i usiłuje zapobiec zamachowi na przyszłego króla. Pułkownik nie wierzy jej, ale nie wzywa policji. Diego ostatecznie zrywa z Blancą, która nie wie, że jej ukochany jest przekonany o tym, iż wkrótce umrze.
"Akacjowa 38" - odcinek 839. Czwartek 2.04.2026
Lolita jest oburzona, że Antonito i cała rodzina kupują w La Deliciosa towary z przemytu. Inigo przygotowuje ukradkiem mnóstwo chińskich lampionów. Są niespodzianką dla Leonor. Każdy z nich Leonor wypuszcza w powietrze wraz z jednym złym wspomnieniem. Blanca zdecydowanie domaga się od Diega prawdy. Pułkownik Valverde cierpi z powodu Silvii, ale na wszelki wypadek wypytuje generała Zavalę o jego stosunek do przyszłego króla Alfonsa XIII.
"Akacjowa 38" - odcinek 840. Piątek 3.04.2026
Diego ostatecznie wyrzuca Blancę z domu, a ona udaje się do domu Rosiny, nie do matki i męża. Pułkownik Valverde zdobywa w Ministerstwie Wojny informacje o generale Reyes. Okazuje się, że miał córkę, która zmarła. Silvia Reyes cały czas kłamała. Choć usiłuje przekonać pułkownika o tym, że jest planowany zamach na przyszłego króla i że go kocha, Arturo Valverde wyrzuca ją z impetem ze swojego mieszkania.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Elena González - Blanca Dicenta Koval
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- María Blanco - Carmen Sanjurjo
- Elia Galera - Silvia Reyes
- Pilar Barrera - Agustina López Principal
- Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
- César Vea - Cesáreo Villar
- Javi Chou - Martín Enraje
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz