"Akacjowa 38", odc. 835 - streszczenie. Huertas przekonuje Diega, że Blanca powinna znać prawdę o chorobie

"Akacjowa 38", odcinek 835 - streszczenie szczegółowe
Samuel godzi się - na prośbę Diega - przejąć opiekę nad Blancą i dzieckiem po jego śmierci. Huertas przekonuje Diega, że Blanca powinna znać prawdę o jego chorobie. On jednak postanawia doprowadzić do tego, by Blanca go znienawidziła. Do grona nocnych bywalców La Delisjosy dołączają przekupieni Rosina i Servando. Zaś Susana myśli, by złożyć na nowych właścicieli kawiarni donos.
"Akacjowa 38" - o czym jest serial?
Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.
Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco - Teresa Sierra
- Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou - Martín Enraje
- Mónica Portillo - Humildad Varela
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Elena González - Blanca Dicenta Koval