"Akacjowa 38", odc. 830-831 - streszczenie. Co wydarzy się 20 i 23 marca 2026?

"Akacjowa 38" - odcinek 830 - streszczenie

Pułkownik don Arturo Valverde traci głowę dla Silvii, która zapowiada, że wystawi go na niejedną próbę. Diego i Ramon nie wierzą, że górnicy bez powodu pobili zarządcę kopalni. Tymczasem Rosina domaga się powzięcia drastycznych środków przeciwko strajkującym. Inigo i Flor są zachwyceni, bo handel towarami z przemytu rozkręca się coraz bardziej.

"Akacjowa 38" odc. 830 - kiedy emisja?

830. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

ZOBACZ TAKŻE: Pamiętacie Anę Brendę z telenoweli Dzikie serce? Jej życie wywróciło się do góry nogami

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Akacjowa 38" - odcinek 831 - streszczenie

Rosina nie zamierza negocjować ze strajkującymi górnikami, lecz chce wysłać na nich policję. Na szczęście Diego negocjuje z Huertas. Leonor odkrywa, że Inigo i Flor utrzymują się z handlu towarami z przemytu. Arturo nie kryje się już z miłością do Silvii, lecz ona trzyma go na dystans. Jaime zdradza Diegowi, że umrze na niewyleczone zatrucie ołowiem.

"Akacjowa 38" odc. 831 - kiedy emisja?

831. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

8

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: