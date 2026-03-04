"Akacjowa 38", odc. 830-831 - streszczenie. Co wydarzy się 20 i 23 marca 2026?

Spis treści
"Akacjowa 38" - odcinek 830 - streszczenie
Pułkownik don Arturo Valverde traci głowę dla Silvii, która zapowiada, że wystawi go na niejedną próbę. Diego i Ramon nie wierzą, że górnicy bez powodu pobili zarządcę kopalni. Tymczasem Rosina domaga się powzięcia drastycznych środków przeciwko strajkującym. Inigo i Flor są zachwyceni, bo handel towarami z przemytu rozkręca się coraz bardziej.
"Akacjowa 38" odc. 830 - kiedy emisja?
830. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.
"Akacjowa 38" - odcinek 831 - streszczenie
Rosina nie zamierza negocjować ze strajkującymi górnikami, lecz chce wysłać na nich policję. Na szczęście Diego negocjuje z Huertas. Leonor odkrywa, że Inigo i Flor utrzymują się z handlu towarami z przemytu. Arturo nie kryje się już z miłością do Silvii, lecz ona trzyma go na dystans. Jaime zdradza Diegowi, że umrze na niewyleczone zatrucie ołowiem.
"Akacjowa 38" odc. 831 - kiedy emisja?
831. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Elena González - Blanca Dicenta Koval
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- María Blanco - Carmen Sanjurjo
- Elia Galera - Silvia Reyes
- Pilar Barrera - Agustina López Principal
- Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
- César Vea - Cesáreo Villar
- Javi Chou - Martín Enraje
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz