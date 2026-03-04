"Akacjowa 38", odc. 830-831 - streszczenie. Co wydarzy się 20 i 23 marca 2026?

2026-03-04 18:23

Co wydarzy się w nowych odcinkach "Akacjowej 38"? Jednego możemy być pewni - z pewnością nie zabraknie w nich emocji. Już teraz przedstawiamy streszczenia odcinków 830 i 831, które zostaną wyemitowane 20 i 23 marca 2026 roku.

Akacjowa 38, odcinek 823: Fabiana rozpoczyna kampanię oszczerstw, by zniszczyć Carmen

i

"Akacjowa 38" - odcinek 830 - streszczenie

Pułkownik don Arturo Valverde traci głowę dla Silvii, która zapowiada, że wystawi go na niejedną próbę. Diego i Ramon nie wierzą, że górnicy bez powodu pobili zarządcę kopalni. Tymczasem Rosina domaga się powzięcia drastycznych środków przeciwko strajkującym. Inigo i Flor są zachwyceni, bo handel towarami z przemytu rozkręca się coraz bardziej.

"Akacjowa 38" odc. 830 - kiedy emisja?

830. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 831 - streszczenie

Rosina nie zamierza negocjować ze strajkującymi górnikami, lecz chce wysłać na nich policję. Na szczęście Diego negocjuje z Huertas. Leonor odkrywa, że Inigo i Flor utrzymują się z handlu towarami z przemytu. Arturo nie kryje się już z miłością do Silvii, lecz ona trzyma go na dystans. Jaime zdradza Diegowi, że umrze na niewyleczone zatrucie ołowiem.

"Akacjowa 38" odc. 831 - kiedy emisja?

831. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • María Blanco - Carmen Sanjurjo
  • Elia Galera - Silvia Reyes
  • Pilar Barrera - Agustina López Principal
  • Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
  • César Vea - Cesáreo Villar
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
