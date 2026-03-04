"Akacjowa 38", odc. 826-827 - streszczenie. Co wydarzy się 16 i 17 marca 2026?

Co wydarzy się w nowych odcinkach "Akacjowej 38"? Jednego możemy być pewni - z pewnością nie zabraknie w nich emocji. Już teraz przedstawiamy streszczenia odcinków 826 i 827, które zostaną wyemitowane 16 i 17 marca 2026 roku.

i

"Akacjowa 38" - odcinek 826 - streszczenie

Inigo i Florze grunt pali się pod nogami, ponieważ ich długi rosną, a klienci się nie pojawiają. Maria Luisa przysyła pierwszy list z Paryża, w którym donosi, że jest bardzo szczęśliwa. Jaime prosi, by Fabiana opowiedziała mu wszystko o Cayetanie, co ta czyni z wielkim smutkiem. W trakcie przyjęcia u Diega i Blanki, na którym jest również Celia z Felipe, zjawia się delegatka związków zawodowych strajkującej kopalni złota. Okazuje się nią Huertas Lopez, była kelnerka w La Deliciosie i kochanka Felipe.

"Akacjowa 38" odc. 826 - kiedy emisja?

826. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 827 - streszczenie

Jaime godzi się pójść na badania do szpitala, lecz tylko w towarzystwie Samuela. Huertas okazuje się twardą negocjatorką. Leonor organizuje spotkanie intelektualistów w La Deliciosa. To może być szansa dla Iniga i Flory. Służący i Trini ćwiczą na konkurs krzyków, co jest bardzo uciążliwe dla pozostałych mieszkańców kamienicy. Felipe zapewnia Celię, że kocha tylko ją i Huertas nie zrobiła już na nim żadnego wrażenia.

"Akacjowa 38" odc. 827 - kiedy emisja?

827. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • María Blanco - Carmen Sanjurjo
  • Elia Galera - Silvia Reyes
  • Pilar Barrera - Agustina López Principal
  • Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
  • César Vea - Cesáreo Villar
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
