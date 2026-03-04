"Akacjowa 38", odc. 826-827 - streszczenie. Co wydarzy się 16 i 17 marca 2026?

"Akacjowa 38" - odcinek 826 - streszczenie

Inigo i Florze grunt pali się pod nogami, ponieważ ich długi rosną, a klienci się nie pojawiają. Maria Luisa przysyła pierwszy list z Paryża, w którym donosi, że jest bardzo szczęśliwa. Jaime prosi, by Fabiana opowiedziała mu wszystko o Cayetanie, co ta czyni z wielkim smutkiem. W trakcie przyjęcia u Diega i Blanki, na którym jest również Celia z Felipe, zjawia się delegatka związków zawodowych strajkującej kopalni złota. Okazuje się nią Huertas Lopez, była kelnerka w La Deliciosie i kochanka Felipe.

"Akacjowa 38" odc. 826 - kiedy emisja?

826. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 827 - streszczenie

Jaime godzi się pójść na badania do szpitala, lecz tylko w towarzystwie Samuela. Huertas okazuje się twardą negocjatorką. Leonor organizuje spotkanie intelektualistów w La Deliciosa. To może być szansa dla Iniga i Flory. Służący i Trini ćwiczą na konkurs krzyków, co jest bardzo uciążliwe dla pozostałych mieszkańców kamienicy. Felipe zapewnia Celię, że kocha tylko ją i Huertas nie zrobiła już na nim żadnego wrażenia.

"Akacjowa 38" odc. 827 - kiedy emisja?

827. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: