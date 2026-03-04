"Akacjowa 38", odc. 826-827 - streszczenie. Co wydarzy się 16 i 17 marca 2026?

Spis treści
"Akacjowa 38" - odcinek 826 - streszczenie
Inigo i Florze grunt pali się pod nogami, ponieważ ich długi rosną, a klienci się nie pojawiają. Maria Luisa przysyła pierwszy list z Paryża, w którym donosi, że jest bardzo szczęśliwa. Jaime prosi, by Fabiana opowiedziała mu wszystko o Cayetanie, co ta czyni z wielkim smutkiem. W trakcie przyjęcia u Diega i Blanki, na którym jest również Celia z Felipe, zjawia się delegatka związków zawodowych strajkującej kopalni złota. Okazuje się nią Huertas Lopez, była kelnerka w La Deliciosie i kochanka Felipe.
"Akacjowa 38" odc. 826 - kiedy emisja?
826. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.
"Akacjowa 38" - odcinek 827 - streszczenie
Jaime godzi się pójść na badania do szpitala, lecz tylko w towarzystwie Samuela. Huertas okazuje się twardą negocjatorką. Leonor organizuje spotkanie intelektualistów w La Deliciosa. To może być szansa dla Iniga i Flory. Służący i Trini ćwiczą na konkurs krzyków, co jest bardzo uciążliwe dla pozostałych mieszkańców kamienicy. Felipe zapewnia Celię, że kocha tylko ją i Huertas nie zrobiła już na nim żadnego wrażenia.
"Akacjowa 38" odc. 827 - kiedy emisja?
827. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Elena González - Blanca Dicenta Koval
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- María Blanco - Carmen Sanjurjo
- Elia Galera - Silvia Reyes
- Pilar Barrera - Agustina López Principal
- Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
- César Vea - Cesáreo Villar
- Javi Chou - Martín Enraje
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz