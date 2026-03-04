"Akacjowa 38", odc. 828-829 - streszczenie. Co wydarzy się 18 i 19 marca 2026?

Co wydarzy się w nowych odcinkach "Akacjowej 38"? Jednego możemy być pewni - z pewnością nie zabraknie w nich emocji. Już teraz przedstawiamy streszczenia odcinków 828 i 829, które zostaną wyemitowane 18 i 19 marca 2026 roku.

"Akacjowa 38" - odcinek 828 - streszczenie

Pierwszy Konkurs Krzyków na Akacjowej wygrywa bezapelacyjnie Casilda, pokonując jedyną swoją konkurentkę, Trini. Servando udaje, że stracił głos i wycofuje się z rywalizacji. W La Deliciosa odbywa się pierwsze spotkanie intelektualistów. Inigo serwuje na nim alkohole i cygara hawańskie z przemytu. Goście są zachwyceni, a Leonor zmartwiona. Susana podejrzewa, że w lokalu dzieje się coś dziwnego i postanawia się dowiedzieć, co. Pułkownik Valverde czyta w gazecie, że finalistą turnieju w Ateneo został znakomity szermierz o nazwisku Reyes. Lekarz okłamuje Jaime, że Diego jest umierający.

"Akacjowa 38" odc. 828 - kiedy emisja?

828. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 829 - streszczenie

Pułkownik Valverde czeka na Silvię Reyes po turnieju, który wygrała, lecz ona nie chce z nim rozmawiać. Inigo i Flora po sukcesie spotkania literatów zamierzają zamienić La Deliciosę w dom rozrywki. Riera przynosi Ursuli wiadomość, że symbol, jakim naznaczono jej córki, to herb bardzo religijnej rodziny Koval, pochodzącej z Odessy.

"Akacjowa 38" odc. 829 - kiedy emisja?

829. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • María Blanco - Carmen Sanjurjo
  • Elia Galera - Silvia Reyes
  • Pilar Barrera - Agustina López Principal
  • Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
  • César Vea - Cesáreo Villar
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
