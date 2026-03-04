"Akacjowa 38", odc. 828-829 - streszczenie. Co wydarzy się 18 i 19 marca 2026?

"Akacjowa 38" - odcinek 828 - streszczenie

Pierwszy Konkurs Krzyków na Akacjowej wygrywa bezapelacyjnie Casilda, pokonując jedyną swoją konkurentkę, Trini. Servando udaje, że stracił głos i wycofuje się z rywalizacji. W La Deliciosa odbywa się pierwsze spotkanie intelektualistów. Inigo serwuje na nim alkohole i cygara hawańskie z przemytu. Goście są zachwyceni, a Leonor zmartwiona. Susana podejrzewa, że w lokalu dzieje się coś dziwnego i postanawia się dowiedzieć, co. Pułkownik Valverde czyta w gazecie, że finalistą turnieju w Ateneo został znakomity szermierz o nazwisku Reyes. Lekarz okłamuje Jaime, że Diego jest umierający.

"Akacjowa 38" odc. 828 - kiedy emisja?

828. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 829 - streszczenie

Pułkownik Valverde czeka na Silvię Reyes po turnieju, który wygrała, lecz ona nie chce z nim rozmawiać. Inigo i Flora po sukcesie spotkania literatów zamierzają zamienić La Deliciosę w dom rozrywki. Riera przynosi Ursuli wiadomość, że symbol, jakim naznaczono jej córki, to herb bardzo religijnej rodziny Koval, pochodzącej z Odessy.

"Akacjowa 38" odc. 829 - kiedy emisja?

829. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

