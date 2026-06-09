Zbliżają się Letnie Igrzyska Warszawskie. Na młodych sportowców czekają wielkie emocje

Letnie Igrzyska Warszawskie (LIW) stanowią świeże spojrzenie na uczniowską aktywność sportową, czerpiąc inspirację z klasycznych igrzysk olimpijskich. To jednodniowe wydarzenie zostało zaprojektowane z myślą o dwutorowym celu: umożliwieniu zdrowej rywalizacji lekkoatletycznej oraz sprzyjaniu integracji społecznej wśród młodzieży szkolnej. Projekt jest skierowany wyłącznie do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych

Letnie Igrzyska Warszawskie 2026 już 22 czerwca. Trwają zapisy

Imprezę na Stadionie "Podskarbińska" zaplanowano na poniedziałek, 22 czerwca br. Co istotne, udział w LIW jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich uczestników, co ma na celu usunięcie barier finansowych i zachęcenie jak najszerszej grupy młodych ludzi do wzięcia udziału.

Młodzież może startować indywidualnie lub w ramach reprezentacji szkolnej:

Zgłoszenia indywidualne - pod adresem e-mail [email protected] lub przez instagramowy profil @igrzyska.warszawskie

Zgłoszenia szkół - pod adresem e-mail [email protected].

Program zawodów

Uczestnicy Letnich Igrzysk Warszawskich będą mieli okazję zmierzyć się w dziewięciu różnorodnych konkurencjach lekkoatletycznych, które zostały starannie wybrane, aby zapewnić zarówno dynamiczną rywalizację, jak i możliwość sprawdzenia wszechstronnych umiejętności. Program obejmuje biegi na dystansach 100 m, 400 m, 800 m i 1500 m, emocjonującą sztafetę 4×100 m, a także konkurencje techniczne, takie jak pchnięcie kulą, rzut piłką lekarską, skok w dal oraz skok wzwyż. Poza indywidualnymi zmaganiami, organizatorzy przewidzieli również drużynową konkurencję integracyjną, otwartą dla wszystkich uczestników.

Dzień zawodów rozpocznie się rozgrzewką o godzinie 8:00, natomiast start właściwych konkurencji zaplanowano na godzinę 9:00. Aby podkreślić element rywalizacji między szkołami i promować zaangażowanie placówek, prowadzona będzie klasyfikacja grupowa. Z tego względu przy zgłoszeniu każdy zawodnik proszony jest o podanie nazwy szkoły, którą reprezentuje.

Kim są organizatorzy?

Za koncepcją i realizacją Letnich Igrzysk Warszawskich stoi trzyosobowa grupa zaangażowanych uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Ich wspólna historia sięga początków nauki w liceum, a od tego czasu wielokrotnie udowodnili swoje zdolności organizacyjne, realizując szereg różnorodnych projektów i inicjatyw na terenie szkoły. To właśnie te doświadczenia oraz głębokie zrozumienie potrzeb rówieśników stały się fundamentem dla stworzenia LIW. Głównym celem organizatorów jest zbudowanie przestrzeni, która skutecznie zintegruje młodzież z różnych warszawskich placówek edukacyjnych. Letnie Igrzyska Warszawskie odbywają się pod patronatem Radia ESKA, Radia ESKA2 i Radia ESKA Rock.