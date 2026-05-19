Letnie Igrzyska Warszawskie 2026. Wyjątkowa, uczniowska inicjatywa już 22 czerwca na Stadionie "Podskarbińska"

Letnie Igrzyska Warszawskie (LIW) to ambitna, jednodniowa inicjatywa sportowa, w całości stworzona i realizowana przez uczniów, czerpiąca inspirację z globalnego ducha igrzysk olimpijskich. Głównym celem tego wydarzenia jest połączenie dynamicznej rywalizacji lekkoatletycznej z istotnym aspektem integracji społecznej wśród młodzieży. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów dwujęzycznych, oferując im możliwość aktywnego uczestnictwa całkowicie bezpłatnie.

Letnie Igrzyska Warszawskie 2026 już 22 czerwca

Data 22 czerwca 2026 roku zapisze się w kalendarzu sportowym stolicy jako dzień pełen emocji, gdyż to właśnie wtedy Stadion „Podskarbińska” przy ul. Wojciecha Chrzanowskiego 23 na warszawskiej Pradze-Południe stanie się areną zmagań. Program dnia został starannie zaplanowany, obejmując uroczystą ceremonię otwarcia, która nada wydarzeniu odpowiednią rangę, następnie bloki intensywnych konkurencji sportowych rozgrywanych w formule drużynowej, a także podniosłą ceremonię zakończenia, podczas której zostaną wręczone medale i ogłoszona klasyfikacja generalna, podsumowująca wysiłek i osiągnięcia młodych sportowców.

Harmonogram zawodów

o godzinie 8:00 nastąpi otwarcie bram i akredytacja uczestników;

o 8:15 przewidziana jest rozgrzewka;

o 8:45 odbędzie się ceremonia otwarcia;

o 9:00 rozpocznie się właściwa rywalizacja sportowa;

o 15:30 zaplanowano zakończenie zawodów i podsumowanie wyników;

o 16:00 uroczystą ceremonię zamknięcia wraz z wręczeniem nagród.

Za inicjatywą Letnich Igrzysk Warszawskich stoi pełen pasji i zaangażowania trzyosobowy komitet organizacyjny, składający się z uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. W skład tego dynamicznego zespołu wchodzą Anna Pokładek, Filip Biernat oraz Borys Grauer. Dodatkowo, komitet współpracuje z zespołem 11 oddanych wolontariuszy, którzy aktywnie wspierają zarówno przygotowanie, jak i samą realizację wydarzenia. W planach jest dalsze zwiększenie liczby wolontariuszy, szczególnie w dniu zawodów, aby zapewnić płynny przebieg Igrzysk. Formalnym podmiotem odpowiedzialnym za projekt Letnich Igrzysk Warszawskich jest Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika „Copernicus”. Fundacja ta odgrywa kluczową rolę w wspieraniu inicjatyw uczniowskich oraz w promowaniu edukacji i sportu wśród młodzieży XXXIII Liceum Ogólnokształcącego.